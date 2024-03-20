海隆控股延遲刊發2023年度業績　股份或暫停買賣

核數師發現的關鍵事宜包括：(1)於2023年12月31日，集團尚未償還的優先票據本金約為3.14億美元，到期日為2024年11月18日，且注意到公司仍在與債權人進行評估及溝通，以就債務展期制定計劃並實施相關措施，以支持集團能夠持續經營。(2)2022及2023年度，集團若干俄羅斯附屬公司與一間位於俄羅斯的業務實體(實體A)就銷售及採購管料訂立的交易。核數師就交易的若干詳情提出關注，並建議(i)公司審核委員會負責成立獨立調查委員會；(ii)獨立調查委員會應委聘獨立第三方調查機構協助其就(a)核數師就交易提出的關注；(b)集團與實體A之間的關係；及(c)交易的商業基礎進行調查。(3)核數師對集團就採購管道材料、設備及其他方面向供應商支付的預付款項的若干詳情提出關注，而公司正在取得進一步資料及證明文件，以確定業務實質及支持相關審計工作。

於公告日期，董事會及審核委員會正積極主動地與核數師合作解決上述事宜及核數師提出的任何其他事項。