ESR約10.657%股權易手至Sequoia Investco

ESR( 01821 )宣布，Charles Alexander Portes(公司非執行董事)和Stuart Gibson(公司非執行董事兼聯席首席執行官)及其控制的實體Redwood Investment Company, Ltd.(RIC)與SOF-12 Sequoia Investco Ltd(一家由喜達屋資本集團控制的公司)簽署一份投資協議。

根據該協議，Sequoia Investco和RIC已達成協議，以使得Redwood Investor (Cayman) Ltd.(一家由Portes和Gibson控制的公司，其也為RIC的控股股東，RWI)(作為借款人)於現有保證金貸款下的所有未償還款項將被全額償還，且RWI於該等現有保證金貸款項下的融資義務將被全部解除。連同該等安排，RIC將把其於公司的全部持股轉讓予Sequoia Investco，而RIC將有權收取於Sequoia Investco關聯實體中的特定利益以作為對價。

截至公告日期，RIC持有公司已發行股本總數約10.657%。在緊接該協議完成後，(i) Sequoia Investco將持有公司已發行股本總數約10.657%，(ii) Portes將繼續擔任公司非執行董事，和(iii) Gibson將繼續擔任公司執行董事和聯席首席執行官。

根據上市規則，公司董事於刊發財務業績當天及年度業績刊發日期之前60日內（禁售期）不得買賣公司的任何證券。由於公司暫定於2024年3月21日刊發截至2023年12月31日止年度之年度業績，因此，該協議項下擬議交易於禁售期內進行。

董事會主席在考慮該協議項下擬議交易後，信納Portes和Gibson於禁售期內的股份買賣根據上市規則附錄C3第C.14段於特殊情況下發生。