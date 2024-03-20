張智威：恒指料處上落格局 中海油現階段博唔過？
2024年03月20日 11:18
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（中新社圖片）
市場續觀望美國聯儲局議息結果，信誠證券聯席董事張智威表示，因美國早前的通脹數據CPI及PPI均高過預期，若聯儲局堅決6月份開始減息，通脹或有機會出現反彈。他亦提到，需留意聯儲局主席鮑威爾的會後發言，言論孰鷹孰鴿，甚至乎「改口風」，都會影響環球市場資金的流向。
至於港股，張形容近1個月的走勢可謂「有波幅冇升幅」，料短期大市仍維持上落格局，並繼續於16,500點水平徘徊。
個股方面，中海油(00883)周四(21日)派成績表，張指近期中海油有不少利好消息，在地緣政治影響下，國際油價升至逾4個月高位，另外，公司近日亦宣布於渤海中北部海域發現億噸級的秦皇島27-3油田，令市場對其前景有很大憧憬。不過他指，中海油放榜前，股價已累升不少，而且預期周息率只有7.2厘，相對其他股份不夠吸引，現階段入市不值博。他提到中海油2023年首三個季度純利都錄跌幅，投資者關注第四季能否扳回帶動全年業績做好，並且回否增加派息。
另外，小米集團(01810)公布，截至去年底止全年股東應佔溢利174.75億元人民幣，按年增長6.06倍，根據非國際財務報告準則計量，去年經調整淨利潤192.73億元，按年增長1.26倍。張指，小米業績看似不錯，不過股價仍「見光死」，因利好因素早已反映；加上小米開展電動車業務，惟市傳首款車SU7定價約23萬至36萬元人民幣，電動車市場競爭大，市場需觀望小米電動車的銷量，萬一不理想，股價隨時大跌，張不建議投資者現時入貨撈底。