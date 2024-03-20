張智威：恒指料處上落格局　中海油現階段博唔過？

市場續觀望美國聯儲局議息結果，信誠證券聯席董事張智威表示，因美國早前的通脹數據CPI及PPI均高過預期，若聯儲局堅決6月份開始減息，通脹或有機會出現反彈。他亦提到，需留意聯儲局主席鮑威爾的會後發言，言論孰鷹孰鴿，甚至乎「改口風」，都會影響環球市場資金的流向。

至於港股，張形容近1個月的走勢可謂「有波幅冇升幅」，料短期大市仍維持上落格局，並繼續於16,500點水平徘徊。