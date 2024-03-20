日圓繼續跌　創4個月低位　兌港元見5.14水平

日本央行周二(19日)終結負利率政策後，日圓持續走低，周三(21日)更跌穿151關口。日圓兌每美元跌至約4個月低位，低見151.585；每百日圓兌港元報約5.14左右。

分析指出，由於市場預期日本央行寛鬆貨幣政策持續，未來幾個月不會有更進一步的加息舉動，加上美日利差因素仍在，導致日圓不升反跌。

法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes指出，日圓淡友短線而言似乎受到了鼓舞，他們可能會進一步推低日圓。雖然他認為，日本央行加息是一個關鍵時刻，應該會預示着日圓長線向上，但認為美元現在佔據着上風。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，圓匯向下反映市場已經充分預期日央行的加息行動，以及認為日央行今次「收水」力度未算太大。他指，聯儲局本周的議息行動為關鍵，若然美元走強，不排除圓匯受壓，下試152水平（即約5.13水平），但相信日央行會於這個重要關口出手干預，市場亦不夠膽對賭日圓向下。他又認為，想暢日圓外遊的市民不妨在現水平兌換。

券商麥格理則預計，到3月底日圓兌美元將下跌至155，日圓一直到6月底都將在該區域內波動。