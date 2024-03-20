證監會：積極籌備國債期貨　擬推10年期國債期貨合約

香港推出中國國債期貨一直只聞樓梯響，香港證監會市場監察部執行董事梁仲賢出席活動時表示，證監會正與內地相關監管機構和香港交易所緊密合作，積極籌備國債期貨的推出，目前各項準備工作正在進行。同時透露，目前計劃在香港推出的是10年期的中國財政部國債期貨合約。

他指出，該合約將以人民幣現金結算，合約金額為50萬元人民幣。當合約到期時，將根據由一籃子國債的平均收益率進行結算，這籃子由財政部最新發行的三種債券所組成。為提高產品的流通性，港交所還會引入市場做市商。國債期貨產品推出後，將為國際投資者提供一個嶄新而重要的風險管理工具，以對沖較長年期的人民幣利率風險。

中港利率互換的北向「互換通」自2023年5月啟動，他指，機制自推出以來運行順暢，在機制下買賣的人民幣利率互換合約的日均成交額錄得穩步增長。截至今年2月，透過互換通買賣的日均名義合約金額超過60億元人民幣，較推出時增長了一倍以上。

他相信，國債期貨將與互換通相輔相成，因為兩者皆是有效的離岸風險管理工具，有望進一步吸引國際投資者參與內地債券市場，並長期持有人民幣國債。