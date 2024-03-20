利奧坊‧首隅收逾500票　美聯推出租物業保險優惠

為配合項目銷售，美聯物業為該盤推出總值約4.5萬港元的出租物業保險優惠。由周五發售當日至3月31日，透過該行選購項目一手住宅單位的買家，並於入伙後首3個月內經由美聯物業租出單位，亦可獲贈上述優惠，名額共15個，每個價值約3,000元。

該行住宅部行政總裁布少明表示，撤辣後新盤銷情熾熱，預期全月一手交投約4,500宗，屆時將創自1998年11月後的紀錄新高。該盤鄰近港鐵奧運站，同系項目向來受市場歡迎，相信是次亦會受用家及投資者追捧，預計銷情將會理想。

該行營運總監張子存先生稱，利奧坊系列在區內發展成熟，買賣及租務均不乏捧場客，該系列一房單位租金回報可觀，例如利奧坊‧曦岸一個實用面積約257方呎單位，成交月租1.65萬元，呎租約64.2元。而利奧坊‧曉岸亦有實用面積約234方呎單位，以月租1.55萬元租出，呎租約為66.2元。預計利奧坊‧首隅落成後呎租亦可達65至70元水平，租金回報約3厘。