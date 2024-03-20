2月二手私宅蝕讓比例升至29.6%　創近15年新高

全面撤辣促使更多近年買入單位的買家短線沽樓套現，令樓價未見好轉，而據代理行一份報告指出，2月二手私宅蝕讓比例回升約1.4個百分點至近三成，創近15年的新高。

據利嘉閣地產研究部數據，綜合土地註冊處資料所得，上月全港1,238宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面虧損個案錄約366宗，佔整體成交比例約29.6%，為2009年5月以來最高，以宗數計，則是近11個月以來的第二高水平。至於期間平手離場宗數有約9宗，佔比約0.7%，按月減少約0.5個百分點。

另外，上月私宅獲利個案共863宗，佔比約69.7%，為輕微反彈一個月後再度回落約0.9個百分點，且跌穿七成水平，創自2009年五月以來的近15年新低。而每宗私宅轉手個案平均賺幅約28.9%，連跌4個月，按月再跌約0.7個百分點，數字創自2010年7以來的逾13年半新低。按物業區域劃分，2月新界區表現跑贏大市，以約70.9%的比例，成為獲利比率最高分區，按月升約0.4個百分點。

該公司研究部主管陳海潮指出，樓市撤辣後，交投氣氛熾熱，成交宗數應聲彈起，惟樓價暫時未見明顯好轉，相反撤銷額外印花稅後，如多了近兩、三年入市的買家決定沽貨套現應急的話，恐反而拉低整體轉手獲利比率及平均賺幅。故不排除3月二手私宅轉手獲利比率有機會持續尋底，下試約68%水平；平均每宗賺幅恐續驟降，期望能先守住27%的關口。