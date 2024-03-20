青建國際以7.5億放售油塘東源街工業地皮

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，是次代理放售上述項目，地盤面積約17,399方呎，日後經補地價後，可以地積比率約5倍發展為住宅物業，同時該地皮已獲屋宇署批准發展為一幢樓高24層高的住宅，提供一房、兩房及三房等間隔。

周指出，該項目原業主於2018年斥資5.3億元購入，涉及總投資額約6億元。近年油塘區發展規劃漸趨完善，大量基建項目持續發展，區內將會有多個大型住宅項目將相繼落成，勢成為臨海高級商住區域。