青建國際以7.5億放售油塘東源街工業地皮
2024年03月20日 18:35
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由青建國際(01240)持有的油塘東源街18號臨海工業地皮，透過代理以意向價約7.5億港元放售，該地早前獲批可建136伙住宅的建築圖則。
中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，是次代理放售上述項目，地盤面積約17,399方呎，日後經補地價後，可以地積比率約5倍發展為住宅物業，同時該地皮已獲屋宇署批准發展為一幢樓高24層高的住宅，提供一房、兩房及三房等間隔。
周指出，該項目原業主於2018年斥資5.3億元購入，涉及總投資額約6億元。近年油塘區發展規劃漸趨完善，大量基建項目持續發展，區內將會有多個大型住宅項目將相繼落成，勢成為臨海高級商住區域。
目前，區內越秀地產(00123)的油塘內地段第46號住宅地皮，早前與政府達成補地價協議，涉及金額約13.46億元，平均每方呎樓面地價約2,040元。其地盤面積約131,991方呎，預計落成後總樓面面積約65.8萬方呎，將可發展為5幢住宅大樓，合共提供約1,393個單位及約193個私家車位等。同時，由多個發展商合作籌劃的油塘灣項目亦在開展中，預料可興建30座商住大廈，提供約7,078個住宅單位。