兩場拍賣會售出8伙住宅　 以細價銀主盤為主

樓市撤辣後交投回勇，細價物業繼續成為拍賣場搶奪目標，周二(20日)市場舉行的兩場物業拍賣會，合共售出8項物業，佔7項為售價200至400多萬港元的銀主或遺產貨，個別搶高超過四成拍出。

其中，忠誠拍賣今日售出3項物業，競爭最激烈為旺角建煌華廈2期高層E室銀主住宅單位，實用面積約518方呎，開價304萬元，最終大幅搶高133萬元，幅度高達約43.8%，以437萬元售出，呎價約8,436元。

同場亦售出一項市區細價住宅，中環嘉豪大廈中層B室，由遺產承辦人推出，實用面積約283方呎，開拍價330萬元，競價後以365萬元成交，呎價約12,898元。

至於黃開基拍賣行同日拍賣售出5項物業，全數為細價住宅銀主盤。當中，馬鞍山居屋錦禧苑B座高層6室，實用面積約401方呎，已補價自由市場開價320萬元，獲承價至410萬元售出，較開價大幅高出約90萬元或約28.1%，呎價約10,224元。黃大仙居屋翠竹花園14座高層K室，實用面積約592方呎，未補價第二市場開價275萬元，經過競投後以295萬元成交，呎價約4,983元。

新界上車私樓亦受追捧，屯門市廣場7座低層F室銀主盤，實用面積約524方呎，以350萬元開拍，成交價410萬元，搶高60萬元或約17.1%售出，呎價約7,824元。元朗尚悅7座高層E室同類單位，實用面積357方呎，開拍價為318萬元，最終以371萬元成交，較開價高出約16.7%，呎價約10,392元。