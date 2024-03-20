【業績一覽】信達生物、路勁、東瀛遊等
2024年03月20日 19:17
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●信達生物(01801)公布截至2023年12月31日止年度業績，所錄虧損收窄至10.27億元人民幣(下同)；2022年同期所錄虧損為21.79億元。不派息。
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●天津銀行(01578)公布截至2023年12月31日止年度業績，年內純利增5.46%，至37.59億元人民幣(下同)；宣派末期股息每10股1.2元。
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●路勁(01098)公布截至2023年12月31日止年度業績，年內虧損擴大至39.62億港元，2022年錄虧損4.95億。不派息。
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●星盛商業(06668)公布截至2023年12月31日止年度業績，純利按年增10.9%至1.71億元人民幣，派末期股息每股13港仙。
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●東瀛遊(06882)公布截至2023年12月31日止年度業績，年內轉虧為盈，賺7,165.7萬港元；2022年則錄虧損7,429.9萬元。不派息。
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●順誠(00531)公布截至2023年12月31日止年度業績，純利按年減少78.26%，至328.8萬美元；不派息。
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●華住集團(01179)公布截至2023年12月31日止年度業績，年內轉賺41.31億元人民幣(下同)；2022年則錄虧損18.49億元。不派息
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●陸氏集團（越南）(00366)公布截至2023年12月31日止年度業績，年內轉蝕9,824.1萬港元；2022年所錄純利5,349.4萬元。宣派末期股息每股2仙。
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●金邦達寶嘉(03315)公布截至2023年12月31日止年度業績，純利按年減少10.42%，至1.32億元人民幣；宣派末期股息每股10港仙，以及特別股息4港仙。