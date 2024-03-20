煤氣講明未能復派紅股　公用股邊隻更高息？（附表）

大和睇好港華派息有增長

黃維義︰內地售氣定保持增長 設法降低採購成本

煤氣常務董事黃維義昨稱，國家曾立下目標，2040年全國天然氣消費量達7,000億立方米，而去年不過約4,000億立方米，城鎮化持續亦會帶動用氣量上升，所以就算內房寒冬會持續一段時間會影響開戶接駁收入，內地用氣量保持增長沒有問題。

談及賣氣毛利，3大國營油企與佔港華氣源90%以上，一定要靠他們，但港華成立了「氣源辦」直接與「三桶油」總部溝通，而非以前「浪費時間」由各城市燃氣項目公司與三桶油地方分公司商討，憑採購量大取得特惠價格，同時留意海外的液化天然氣(LNG)走勢，設法減低採購成本。

氫能投資不會突然飆升

煤氣在本港的綠能投資以氫氣為焦點，黃維義表示，「初初以為(需求)淨係得巴士，原來地盤都可以用」，但暫時不見需求和投資會突然大增，「可以同大家分享，如果每日從煤氣抽一部分氫，其實只係夠600部巴士用」，所以投資只會每年穩陣地增加。楊磊明稱，會考慮找適合的合作夥伴共同投資。

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註︰以今日(20日)收市價及2023年全年派息計算，不計任何特別息，華能派息已按昨日匯價折算成港元

^按花旗及大摩俱估2023年全年派息40仙測算，花旗憂慮2024年派息比率會降20個百分點至65%

#按大和估2023年全年派息2.95元測算