煤氣講明未能復派紅股 公用股邊隻更高息？（附表）
2024年03月20日 19:53
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楊磊明（左）、黃維義（中）
中華煤氣(00003)停派紅股後吸引力大減，股價一直低位徘徊。首席財務總裁楊磊明稱，其實去年度派息總額達65億元，多於列帳純利，可見管理層回饋股東的決心，奈何目前經濟較困難，實在未有能力恢復紅股；如果業績「愈做愈好」，不排除提高每股派息。金額。
大和睇好港華派息有增長
不過，煤氣旗下港華智慧能源(01083)今日(20日)升7.87%，收報3.15元，事緣大和調高該股目標價6.45%至3.3元，評級升至「跑贏大市」，憂慮其售氣盈利的增長會被接駁盈利的倒退抵銷，惟看好今年盈利有望升約2億元，原因包括可再生能源之溢利會隨產能擴張而上升，派息未來幾年有望提高。
黃維義︰內地售氣定保持增長 設法降低採購成本
煤氣常務董事黃維義昨稱，國家曾立下目標，2040年全國天然氣消費量達7,000億立方米，而去年不過約4,000億立方米，城鎮化持續亦會帶動用氣量上升，所以就算內房寒冬會持續一段時間會影響開戶接駁收入，內地用氣量保持增長沒有問題。
談及賣氣毛利，3大國營油企與佔港華氣源90%以上，一定要靠他們，但港華成立了「氣源辦」直接與「三桶油」總部溝通，而非以前「浪費時間」由各城市燃氣項目公司與三桶油地方分公司商討，憑採購量大取得特惠價格，同時留意海外的液化天然氣(LNG)走勢，設法減低採購成本。
氫能投資不會突然飆升
煤氣在本港的綠能投資以氫氣為焦點，黃維義表示，「初初以為(需求)淨係得巴士，原來地盤都可以用」，但暫時不見需求和投資會突然大增，「可以同大家分享，如果每日從煤氣抽一部分氫，其實只係夠600部巴士用」，所以投資只會每年穩陣地增加。楊磊明稱，會考慮找適合的合作夥伴共同投資。
●公用企業股息回報率一覽
公用股 ●股息回報率(厘)
華能國電 (00902)●8.53
粵海投資 (00270)●8.33^
港燈 (02638)●6.59
電能實業 (00006)●6.16
中華煤氣 (00003)●5.85
長江基建 (01038)●5.63
華潤電力 (00836)●5.11
港華智慧能源(01083)●5.08
中電控股 (00002)●4.95
新奧能源 (02688)●4.52#
註︰以今日(20日)收市價及2023年全年派息計算，不計任何特別息，華能派息已按昨日匯價折算成港元
^按花旗及大摩俱估2023年全年派息40仙測算，花旗憂慮2024年派息比率會降20個百分點至65%
#按大和估2023年全年派息2.95元測算