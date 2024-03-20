調查：88%港中小企料AI可為業務帶來新機遇

滙豐發表Digital Horizons報告，探討新興科技如何影響企業的未來。在受訪的香港中小企中，大約四分之三（72%）認為他們的業務已準備就緒於未來12個月迎接新興科技，比率在未來五年及十年更分別增至86%和90%。

據調查所示，企業領袖認為新興科技的潛在效益在於推動增長和保障業務安全，科技應用有助他們減輕成本（26%）、提升網絡安全（25%）、增強競爭優勢（24%）和完善客戶服務和體驗（24%）。

調查中，正有88%受訪香港中小企認為人工智能可以為業務帶來新機遇，但只有約三分之一（35%）表示熟悉人工智能科技。

調查顯示，最多中小企計劃投資的科技範疇包括區塊鏈（62%）、機器學習（61%）和機器人硬件（60%）。與此同時，新興科技和數碼方案的應用亦存在挑戰， 最多受訪者（31%）認為建立新系統和平台以及提升員工技能需要額外的成本和投資。

滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍表示，隨着不同科技的興起，以往只有大型企業擁有的工具和技術逐漸變得普及，中小企可以在較平等的競爭環境下發展業務。而中小企要實現科技帶來的種種好處，關鍵在於認識和了解科技應用，以及如何將之有效融入他們的策略和營運之中。科技進步將有助解決香港中小企最關心的問題，包括加強網絡安全保障及成本管理。