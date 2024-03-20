【業績一覽】金山雲、金朝陽、復銳醫療科技等
2024年03月20日 20:07
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●金山雲(03896)公布2023年業績，期內虧損收窄至21.76億元人民幣(下同)；2022年所錄虧損為26.58億元。不派息。
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●東原仁知服務(02352)公布2023年業績，純利按年減少78.57%，至1,896.7萬元人民幣(下同)；宣派末期股息每股0.03元。
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●金朝陽集團(00878)公布2023年業績，年內虧損擴大至6.47億港元，2022年所錄虧損為2.68億元。宣派末期股息20仙，及特別股息80仙，共1元。
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●復銳醫療科技(01696)公布2023年業績，純利按年減少21.58%，至3,149.9萬美元；宣派末期股息每股0.158港元。
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●泰昇集團(00687)公布2023年業績，年內轉蝕1,303.8萬港元；2022年所錄純利為452.5萬元。宣派末期股息每股0.015元。
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●英恒科技(01760)公布2023年業績，純利按年減少23.51%，至3.17億元人民幣；宣派末期股息每股9.8港仙。
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●BOSSINI INT'L(00592))公布2023年業績，年內虧損擴大至2.23億港元；2022年錄虧損1.32億元。不派息。
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●悅達國際控股(00629)公布2023年業績，純利按年減少50.26%，至1,519.2萬元人民幣；擬宣派末期息0.43港仙。