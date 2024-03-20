太古城兩房則王808萬沽　持貨38年升值15.8倍

鰂魚涌太古城兩房則王，放盤兩周，減價72萬元，即以808萬元售出，持貨約38年，單位升值約15.8倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張光耀表示，鰂魚涌太古城明宮閣高層C室，實用面積約582方呎，兩房間隔，放盤時叫價880萬元，放盤兩周即獲以808萬元承接，減價約8%，呎價約13,883元，新買家為用家，原業主於1985年以48萬元購入，帳面賺760萬元，或升值約15.8倍。

●中原黎妙蘭稱，柴灣杏花邨37座中層2室，實用面積約499方呎，兩房間隔，享海景，以662.8萬元成交，呎價約13,283元，新買家為用家，即睇即決定買入上址自用。

●利嘉閣吳子漢表示，北角康和苑中層A室，實用面積約926方呎，套三房連工人套房間隔，望山景，原以叫價1,650萬元放售，外區客洽商後，終以1,570萬元成交，呎價約16,955元。

●中原簡英譓指，上環MANHATTAN AVENUE高層2室，實用面積約403方呎，兩房間隔，享市景，原先以880萬元放盤，最新以790萬元成交，呎價約19,603元，新買家為專業人士。

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九龍區

●香港置業曾家輝表示，荔枝角盈暉臺3座中層G室，實用面積約480方呎，兩房間隔，以約750萬元放售約兩星期後，獲同區客洽購，雙方議價後減價約42萬元，以約708萬元易手，呎價約14,750元。

●中原冼子軒指，鑽石山星河明居E座中層8室，實用面積約517方呎，三房間隔，望市景，最新以760萬元成交，呎價約14,700元，原業主於2018年4月以800萬元購入，持貨近6年帳面蝕讓40萬元離場。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山3月暫錄近70宗二手買賣，較上月同期增約兩倍，新港城D座高層4室，實用面積約490方呎，三房間隔，開價約680萬元，日前議價後以638萬元易手，呎價約13,020元。

●利嘉閣歐偉基指，馬鞍山新港城D座低層6室，實用面積約321方呎，兩房間隔，新買家為租客，原業主叫價490萬元，終以至478萬元成交，呎價約14,891元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山迎海5座中層D室，實用面積約798方呎，三房連儲物室間隔，望海景，叫價1,320萬元，放盤約4個月，調整售價至1,180萬元成交，呎價約14,787元。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍3月暫錄約近140宗二手買賣，沙田濱景花園1座中層B室，實用面積約544方呎，套三房間隔，去年10月開價約830萬元，議價後以730萬元易手，呎價約13,419元，新買家為用家。

●中原劉俊杰指，大圍3月暫錄約47宗二手買賣，柏傲莊II的7A座低層A室，實用面積約664方呎，套三房間隔，開價約1,400萬元，議價後以1,340萬元成交，呎價約20,181元，原業主持貨約4年，帳面獲利約82萬元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城43座高層G室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，放盤10個月，開價560萬元，累減110萬元，減幅約19.6%，以450萬元成交，呎價約15,845元。

●中原霍栢雄指，火炭銀禧花園3月錄約9宗買賣，該盤6座中層E室，實用面積約506方呎，兩房間隔，叫價約630萬元，放盤3天內，議價後以590萬元沽出，呎價約11,660元，新買家為區內家庭客，原業主持貨約5年，帳面蝕讓約110萬元。

●中原黃達雄表示，大埔寶湖花園A座低層8室，實用面積約343方呎，兩房間隔，開價約350元，議價後以340萬元沽出，呎價約9,913元，新買家為上車客，原業主於2015年以368萬元購入，約9年帳面蝕讓約28萬元，蝕幅約7.6%。

●中原張少聰稱，大埔白石角逸瓏灣8第3A座中層A室，實用面積約779方呎，套三房及工人房間隔，放盤時開價約1,150萬元，議價後以1,080萬元沽出，呎價約13,864元，原業主於2019年以1,075萬元買入，持貨約5年帳面僅獲利約5萬元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺牽晴間12座中層G室，實用面積約714方呎，套三房間隔，望山景，放盤半年，叫價860萬元，終以840萬元承接，呎價約11,765元，新買家為同區原業主，子女日漸成長，因此細屋搬大屋。

●利嘉閣周雪雯指，上水御皇庭2座高層F室，實用面積約536方呎，三房間隔，新買家原為租客，見樓價回調，即與業主洽購，議價後以558萬元成交，呎價約10,410元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊3月累錄約60宗成交，創近3年來單月新高，賞湖居4座低層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，以426萬元沽出，呎價約9,509元。

●中原鍾宏遠指，屯門瓏門8座極高層A室，實用面積約920方呎，套四房間隔，附設兩個合共約172方呎的平台，叫價1,800萬元，減價132萬元，以1,668萬元易手，呎價約18,130元，新買家為外區換樓客。

●祥益袁思賢稱，屯門居屋翠寧花園2座中層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，原業主增加議幅，累積減價逾41萬元，區內客考慮屋苑鄰近子女學校，方便往返，已補價自由市場以逾488.8萬元購入自用，呎價約8,258元。

●晉誠地產阮志堅表示，屯門掃管笏星堤3座中層E室，實用面積約948方呎，套三房加工人房間隔，原先不連車位叫價830萬元，外區客人即睇即議價，最終連車位以935萬元購入，呎價約9,863元。

●美聯陳偉健稱，葵涌3月錄20宗二手買賣，新葵芳花園B座低層7室，實用面積約415方呎，兩房設計，去年5月叫價620萬元，但因有租客未能安排睇樓，上車客只透過相片了解單位狀況後，隨即議價以528萬元承接，呎價約12,723元。

●晉誠地產鄧錦雄表示，深井麗都花園5座高層G室，實用面積約785方呎，套三房間隔，新買家到訪親友家，被海景吸引，隨即物色單位，以723萬元購入上址，呎價約9,210元。

●中原丘漢偉稱，荃灣居屋尚翠苑C座低層10室，實用面積約438方呎，兩房間隔，附裝修，原業主為退休人士，為照顧孫兒不惜搬到附近居住，去年底於未補價第二市場以500萬元放盤，最後以468.8萬元沽出，呎價約10,703元。

●中原林溢斌指，東涌3月暫錄約58宗二手買賣，較上月全月反彈1倍多，映灣園錄約25宗，屬近兩年來單月新高，該盤5座中層B室，實用面積約710方呎，套三房間隔，去年10月開價790萬元，最新叫價690萬元，議價後以660萬元沽出，呎價約9,296元。

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