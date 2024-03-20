美股道指跌逾百點　拼多多績後飆15%

市場觀望聯儲局議息結果。美股周三早段偏軟，道指跌113點，報38,996點；標指跌2，報5,176點；納指升26點，報16,193點。港股夜期報16,650點，升70點，高水107點。

隨着標指周二刷新收市新高，市場對美國股市前景看法現分歧。美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett是著名淡友之一，他曾稱目前資金湧入科技股的情況，有點像1999年互聯網泡沫時期。同屬美國銀行的美股和量化策略主管Savita Subramanian卻認為，幾乎沒證據顯示對人工智能(AI)的狂熱正將市場推向泡沫區域，又指企業盈利和經濟韌會繼續支撐美股。

不過，Subramanian確實認為美股存在風險，指「在我們開始看到聯儲局真正減息前，我認為大型股更安全」，利率高企對房地產股和小型股等對信貸更敏感的領域會構成風險。

企業消息方面，於美股上市的中資電商平台拼多多公布了上季業績，收入按年大幅增長1.23倍至888.81億元人民幣，列帳純利按年增長1.46倍至232.8億元人民幣；非公認會計準則（Non-GAAP）經調整純利按年大增1.1倍，達到254.76億元人民幣。強勁的增長遠超競爭對手，刺激拼多多股價於周三美股早段曾升15.44%，高見147.4美元。

蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克到訪上海，為當地新開的Apple Store撐場；並提到今年稍後會對外公布生成式AI的消息。該企股價早段曾跌0.18%。