大手客掃貨！豪客斥1.7億啟德購跑道區四房相鄰單位

一手市場於周三(20日)接連出現大手客掃貨，有豪客斥資逾1.7億元，購入啟德跑道區樓盤兩個四房相鄰單位。

●啟德澐璟錄「一客兩食」涉資逾1.7億元購相鄰單位

●啟德HENLEY PARK獲大手客連掃4伙

●日出康城SEASONS PLACE收近8,800張票

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，5日之內已累收近8,800張入票，按周六(23日)首輪將發售368伙計，已錄超額認購近23倍。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀透露，目前有約50組大手客有意購入6伙，內地及本地準買家各佔一半。

●油塘親海駅II三房1,142萬元重新售出

●長沙灣曉柏峰下周一起招標賣10伙特色戶

●啟德天璽•海四房以3,738萬元售出

●旺角Larchwood增印花稅折扣

●愉景灣意堤兩房售2,880萬元

●西南九龍維港滙單日沽6伙 吸金逾1.3億元

●屯門OMA by the Sea三房連車位售1,322萬元