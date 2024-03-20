大手客掃貨！豪客斥1.7億啟德購跑道區四房相鄰單位
2024年03月20日 21:49
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一手市場於周三(20日)接連出現大手客掃貨，有豪客斥資逾1.7億元，購入啟德跑道區樓盤兩個四房相鄰單位。
●啟德澐璟錄「一客兩食」涉資逾1.7億元購相鄰單位
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周三(20日)再錄7宗成交，總成交金額逾4億元。其中一組買家連購2伙4房戶，分別為1座6樓A室及B室，成交價為9,703.3萬及7,750.12萬元，呎價約46,472元和41,444元。項目3月至今沽出36伙，套現逾14.5億元。
●啟德HENLEY PARK獲大手客連掃4伙
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，周三(20日)單日連沽8伙，吸金逾5,000萬元。其中4伙屬「一客4食」，共涉資2,726.64萬元，4伙成交價介乎610.3萬至815.67萬元，呎價由20,993至22,223元。
●日出康城SEASONS PLACE收近8,800張票
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，5日之內已累收近8,800張入票，按周六(23日)首輪將發售368伙計，已錄超額認購近23倍。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀透露，目前有約50組大手客有意購入6伙，內地及本地準買家各佔一半。
●油塘親海駅II三房1,142萬元重新售出
長實集團(01113)旗下油塘親海駅II，周二(19日)重新售出2B座33樓E室，實用面積707方呎，屬三房連儲物室間隔，成交價1,142.3萬元，呎價約16,157元。發展商指，項目部分戶型僅餘1伙，包括開放式標準分層戶，為2A座33樓K室，屬重售單位，實用面積210方呎，單位向內園方向，已上調售價約2%，扣除最高18%售價折扣，折實價334.8萬元，折實呎價約15,943元。
●長沙灣曉柏峰下周一起招標賣10伙特色戶
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周三(20日)上載最新銷售安排，將於下周一(25日)起招標發售10伙特色戶，實用面積介乎212至601方呎。當中，B座25樓B1室，實用面積601方呎，三房間隔，外連154方呎平台，並設內置樓梯通過692方呎天台。招標期截至9月24日。
●啟德天璽•海四房以3,738萬元售出
啟德跑道區新盤再錄承接，新鴻基地產(00016)旗下豪宅項目天璽•海，周三(20日)售出第3座12樓A室，實用面積1,126方呎，四房間隔，以3,738萬元招標售出，呎價約33,197元。資料顯示，全盤上周開售至今累售14伙，套現逾8.7億元。
●旺角Larchwood增印花稅折扣
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，周三(20日)修訂價單，增設3.75%的易上車印花稅折扣。同時，改為只提供「建期易」付款計劃，簽署臨時買賣合約後付5%訂金後，餘款可以收樓後再繳付。
●愉景灣意堤兩房售2,880萬元
香港興業國際(00480)旗下愉景灣意堤，周三(20日)以2,880萬元售出第8座16樓B室，實用面積1,379方呎，兩房間隔，呎價約20,885元。
●西南九龍維港滙單日沽6伙 吸金逾1.3億元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，周三(20日)連沽6伙，單日吸金逾1.3億元。是日最新售出的單位成交價介乎1,129.22萬至4,368萬元，呎價介乎22,952 至30,993元。當中，售價最高為維港滙II的第1座7樓B室，實用面積1,432方呎，四房間隔，成交呎價約30,503元。
●屯門OMA by the Sea三房連車位售1,322萬元
永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea，今(20日)售出2座16樓A1室，實用面積942方呎，三房間隔，連同1個車位以1,322萬元成交，呎價約14,034元。