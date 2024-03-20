【業績一覽】晶門半導體、先聲藥業等
2024年03月20日 22:58
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●恆都集團(00725)去年少賺14.93%，至1,574.6萬港元；不派息。
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●晶門半導體(02878)去年少賺30.14%，至1,944.3萬美元；不派息。
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●友誼時光(06820)去年轉蝕1.38億元人民幣(下同)；2022年則賺2,511.1萬元。不派息。
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●先聲藥業(02096)去年純利按年減少23.21%，至7.14億元人民幣(下同)；派末期息0.16元。
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●新龍移動(01362)去年純利901萬港元，擬派息1.5仙。
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●重慶機電(02722)去年收入升11.8%至80.58億元人民幣(下同)，純利按年微跌2.2%至3.03億元，擬派息0.02元。
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●康基醫療(09997)去年收入按年升17.8%至9.26億元人民幣(下同)，純利按年升16.7%至7.41億元；末期息41分。
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●新絲路文旅(00472)去年股東應佔虧損8225.5萬港元，相對前一年度蝕1.12億元；不派息。
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●WAI KEE HOLD(00610)去年股東應佔虧損15.9億元，不派息。