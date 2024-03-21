東方日報B1：騰訊上季核心多賺43%增派息　擬擲千億回購

騰訊總裁劉熾平解釋，增加派息以及回購規模「其實是反映了對股東回報的關注」，惟指沒有硬性的指標，會綜合考慮所有因素來決定提升股東回報的做法。他又坦言，現在普遍中國科技股的股價都相當低迷，「尤其是我們自己本身的股價在被低估的情況下……那肯定加大回購是對股東最有利的方案」。

騰訊的美國預託證券(ADR)於周三美股早市折合報292.27港元，較港股收市價高1.2%。

業務方面，騰訊於截至去年底止一季收入為1,551.96億元，按年升7.06%。佔整體收入近一半的增值服務收入按年跌1.9%，表現跑輸其餘兩大業務部門，主要受到本土遊戲、社交網絡收入按年倒退所拖累。公司表示，本土遊戲收入降至270億元，主要由於《王者榮耀》及《和平精英》的貢獻減少。

不過，劉熾平仍強調了海外業務尚有不錯的增長勢頭，去年全年國際市場遊戲收入增長達到14%，跑贏全球「低個位數」的增長。而且騰訊不但有長線營運遊戲的能力，亦有不少「遊戲大作」可以持續貢獻收入。只不過若細看業績公告，去年排除匯率波動後國際遊戲收入增幅只有8%；單計第四季帳面增幅有1%，撇除匯率後甚至要倒跌1%。

相比之下，上季網絡廣告業務展現出不錯的增長，按年升20.81%至297.94億元，主要受到微信「視頻號」(港版WeChat稱為影音號)廣告需求帶動，以及廣告平台持續升級。公司又透露，除了汽車以外，所有行業的廣告開支都有增長，其中以互聯網服務、大健康及消費品行業增長尤為顯著。截至去年底，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數目達13.43億，按年增長2%，按季增長0.5%。

另外，金融科技及企業服務收入按年增長15.1%至543.79億元，增長主要得益於商業支付活動增加，以及理財服務及消費貸款服務增長。企業服務收入實現約20%的按年增長，主要由於「視頻號」帶貨技術服務費增加，以及雲服務收入穩步增長。

至於市場關注的人工智能(AI)發展，管理層認為AI帶來的其中一個優勢在於能夠強化廣告業務，包括用廣告AI模型提升精準投放效果，而騰訊的AI模型「混元」已發展成領先基礎模型，在數學推導、邏輯推理和多輪對話等方面性能卓越。