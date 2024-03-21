【美國議息】聯儲局維持利率不變　料今年內減息0.75厘

美國聯儲局公布議息會議結果，一如市場預期維持聯邦基金利率在5.25至5.5厘不變。反映聯儲局官員對經濟及貨幣政策走勢看法的「點陣圖」顯示，以中位數預測計，官員們預期今年內會減息0.75厘，與去年12月的預測一致。

有別於維持不變的利率走勢預測，官員們對於經濟的看法有明顯轉變，最新估計今年美國經濟增長為2.1%，遠高於上次預測時的1.4%；對2025及2026年的增長預測亦一同提高至2%(此前分別為1.8%及1.9%)，明顯是對經濟狀況更有信心。

通脹預測方面，今年的核心個人消費開支(PCE)物價指數按年升幅料達2.6%，提高了0.2個百分點，2025及2026年的核心PCE物價升幅則維持在2.2%及2%不變。

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示，隨着聯儲局有史以來最進取的加息及縮減資產負債表，其貨幣緊縮政策的綜合影響明顯大於單純加息。

他解釋指︰「聯儲局的主要目標是透過政策使經濟增長放緩並持續降低通脹，從而減少市場總需求以滿足供應。房地產、採購經理指數及消費者信心等數據穩定之時，聯儲局便大致達到目標。」