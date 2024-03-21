【東方日報產評】抱殘守缺沒出路　港企生存得求變

香港經濟經歷了社會動盪和新冠疫情，本就五勞七傷，加上兩地消費降級，以及中美博弈涉及的地緣政治風險增加，頓令這國際都會如失舵之舟。一年將近過了一季，非但地產、旅遊景氣差，港股仍是半死不生，新股市場未見活躍，金融周邊產業捱打，商業景氣不振，市場愈做愈縮，復甦可從何談起？企業要自救，就得放下昔日包袱，重新審視本地、內地與國際市場形勢，建立新經濟發展的視野，積極開拓新商機，繼續抱殘守缺食老本，恐難逃被淘汰的命運！

服務業是香港經濟的重要收入來源。可地產一脈已因政府撤辣延緩，錯過了出手穩定資產價格、提振市場信心的時點。見到如今真的撤辣了，但樓市反應不似預期，靠內地買家入市充撐，樓價繼續下行是大概率的事，既不利地產投資，影響的是建築、建材、設計、家電、金融與法律服務等多個行業的生計。

再看另一支柱產業——金融業，國際資金在港股的參與度無法恢復舊觀，靠北水「搓波」維持交投，可內地A股亦自顧不暇，充其量是托住港股底，暫無法再成為買起港股甚至推動港股重納牛市軌道的大買家。首季尚餘一旬就完結，新股市場仍冷清，次季展望未見起色。如是者，涉及金融的專業服務如企業傳訊、法律服務、資產管理等專業服務需求無法得到提振，業者要生存就得進一步收縮經營。

近期傳來多家大型律師事務所削減在中環的辦公空間外，包括有美資大行將後勤由中環遷到新界。過去如此做法大概是匪夷所思，如今卻變得理所當然，皆因金融業「錢景」無法支持昔日的經營規模與營運成本，業者着手削減開支，尚算是有意守下去等候轉機，若關門離場就更令人沮喪。金融服務業如是，相關的商業房產、法律、商務餐飲等服務行業，自然也處於水深火熱的捱打狀態，苦況難言。

企業生意難做，打工仔飯碗早晚會受牽連，審慎消費、不願在港花錢的風尚已形成，本地消費與旅客消費下降，今年以來不斷傳來各式各樣的老舖退場，多少都與看不透前景，加上消費轉型等因素夾擊所致。

仍苟延殘喘的港企如何行好未來的路，已成為關乎存亡的問題，畢竟這幾年老本耗費所餘無幾。繼續呆坐等待市道恢復舊觀，難覓生路。得放下昔日包袱，探討新經濟發展所帶來的新商業元素並加以利用，以新經營模式來應對新經營環境。就如餐飲業，勞工成本高，就引入自動化設施滿足客戶需要；網絡消費大行其道，減少實體店削減租金、人手開支的同時，省下的資本得嘗試開拓網絡業務增闢客源；旅客從大手花費改為追求性價比、獨特性，企業得檢討自身的業務不足，設法迎合新消費模式，以變應變。

所謂「好景不常有」，萬事萬物天天在變，香港也不可能不變。香港經濟正跟着內地以至整個國際經貿環境轉變。港府施政得善用資源加強協助港企與港人轉型，只有上下一心再次拿出創業精神，冀能盡快建立支持可持續發展的新台階。