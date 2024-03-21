施羅德：另類與傳統投資雙線並行

今年環球經濟有望進入一個通脹回落、息口下降的轉捩點，儘管金融市場正為迎接減息做好準備，但預期息口環境在未來一段長時間仍難以重返過去的超低利率時代。即使下半年美國聯儲局有機會減息，但相信利率將長期處於偏高水平。

故此，分散投資不同資產類別，以駕馭通脹及利率變化仍然是關鍵。在債券和收息股這類傳統資產以外，將另類投資納入投資組合，能擴闊投資者的回報來源，有助提升收益回報。此外，另類投資具有與金融市場關聯性較低的特點，資產走勢有別於股票及債券投資，故能進一步分散風險。

布局環球可換股債券

環球可換股債券和保險相連證券是其中兩種歸類為另類投資的資產，亦看好兩者的潛在收益和增長機會。與傳統債券相比，環球可換股債券擁有行使認購權的機會，債券持有人可將債券轉換成股票。因此，可換股債券不但能提供穩健的收益，又能夠提供股票投資的潛在回報，具備「進可攻、退可守」的特質。普遍而言，發行可換股債券的機構是處於增長階段的較小型企業，在聯儲局下半年有機會減息的預期下，股市回報有望提高，可換股債券經風險調整後的潛在回報相對吸引。

保險相連證券（ILS）對零售投資者可能比較陌生，這種資產類別有多種形式，其中一種常見的是「巨災債券」，它與傳統資產類別幾乎沒有關聯性，收益率採取浮息結構，視乎自然災害發生頻率和破壞程度等因素而定。

由於保險相連證券的收益率幾乎不會跟隨利率走勢而波動，因此回報不受經濟周期影響，可作為環球通脹和利率變動的對沖工具，讓投資者能夠更有效分散投資組合風險。值得留意的是，一般零售投資者不能直接買入保險相連證券，但可透過買入相關基金產品進行投資。

續聚焦AI主題及日股

考慮另類投資之餘，在充滿不確定性的宏觀經濟環境下，投資者亦不應忽略適當地配置傳統資產類別的重要性。例如股票投資有助捕捉資本增長潛力，而債券投資有助帶來穩健收益。

股票方面，仍看好高科技及人工智能（AI）相關領域的長期增長潛力，其涉及範疇相當廣泛，在半導體產業以外，尚有其他產業（如網絡及系統安全公司等）都具有結構性增長潛力。就股市相關的地域配置而言，目前偏好日本股票。近年當地交易所為提高日本企業的管治水平，推出一系列改革措施，包括鼓勵公司進行回購和專注於自然增長，令企業質素提升，預料日本企業的股本回報率（ROE）將繼續改善，並吸引資金流入。此外，亦看好美國、台灣和南韓股市。

債券方面，鑑於美元計價的投資級別債券息差已大幅收窄，相對偏好歐元計價的投資級別債券。

施羅德投資多元化資產投資總監 佘康如