不怕中國制裁？美光股價盤後暴漲14%　本季收入料增近76%　

遭中國制裁封殺的美國記憶體大廠美光科技(Micron)公布上個財政季度業績，於截至2月29日止一季內收入按年大增57.7%至58.24億美元，非公認會計準則(Non-GAAP)下經調整純利達4.76億美元，相較前一年同期經調整虧損20.81億美元。儘管失去了中國市場，但受到人工智能(AI)熱潮的推動，美光仍預期本季度收入可達6.6億美美元，相當於收入增幅進一步擴至75.9%。

美光股價於周三收市後交易時段飆14.54%，報110.25美元，周四開市勢將再次刷新歷史新高。

美光行政總裁Sanjay Mehrotra預計，2024曆年伺服器銷量將錄得中高個位數增長，不單受到AI伺服器的增長驅動，亦見到傳統伺服器銷售逐漸回暖。他稱，美光靠着多款數據中心伺服器的記憶體產品「處於良好的市場地位」。他提到，對於高效能圖像處理器(GPU)而言，提升內存對於AI相關運算尤關重要，並引述英偉達剛發布的Blackwell GPU架構的AI系统作為例子，稱其需要更高效的高頻寬記憶體(HBM)晶片配合，而美光的新一代技術產品「HBM3E」晶片已經在上季確認了首筆收入，目前已開始大規模出貨。

他表示︰「客戶持續給予我們的HBM3E產品良好的回饋，認為其功耗比競爭對手的產品低30%，這項優勢使得我們的產品需求強勁。」他表示，美光的HBM3e產品更將成為英偉達的AI超級晶片架構H200 Tensor Core GPU的一部分，並且正在與多個客戶討論進一步合作。

值得留意的是，雖然中國全面封殺了美光科技，但目前內地仍未有自主生產HBM的能力，更遑論最先進的HBM3E。事實上，除了美光科技以外，只有少數南韓半導體巨頭如SK海力士、三星等有生產HBM3E的能力。

與此同時，AI的廣泛應用亦有助於消費電子設備擴充內存容量需求，提振記憶體晶片銷量。Mehrotra表示，個人電腦(PC)市場經歷了兩年的雙位數倒退後，預計2024年PC銷售量將恢復低個位數增長。「我們對於發展下一代AI電腦的生態系統趨勢感到鼓舞，這些電腦採用高效能的神經處理單元晶片組，與現今的PC相比，平均記憶體容量增加了40至80%。」 他還估計，AI電腦明年將會成為整體PC市場重要的一部分。

另外，他還預料智能手機今年的銷售量將以低至中個位數增長，保持在良好的發展軌道上。與電腦相似，AI手機同樣會帶動記憶體需求，「我們預期AI手機的內存容量將比非AI旗艦手機高出50至100%」。