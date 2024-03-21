鄧建初：風眼股切忌反彈追入　適時進退是上策

今年美國總統大選，將是現任執政民主黨拜登總統對壘前任共和黨特朗普，兩個80歲高齡之爭。初哥覺得甚為奇怪，美國似無年輕政治明星，來來去去都是由兩老爭奪總統寶座。

拜登在以哈戰爭中，立場偏袒以色列政府，無視加沙人民大量傷亡被種族滅絕，更三度否決聯合國加沙停火決議案，以致其民望急速下滑。為求扭轉逆勢，除了表示會人道援助物資給加沙居民外，又加強打壓中國企業，以轉移國民視線。眾議院提出並通過法案，要求字節跳動剝離及出售子公司TiKTok予非中國投資者，白宮敦促參議院盡速立法。美國前財長努欽更急不及待公布組財團平價收購TikTok業務，擺明車馬掠奪資產。

另外，近期一波三折的風眼股藥明系，進一步遭受美國生物技術創新組織(BIO)撤銷組織成員資格，雖然BIO隨後改口稱藥明康德主動終止資格，但藥明系股價仍插水，再次令在大反彈高追之股民損失慘重。

湊巧的是，歐盟也同時使出殺手鐧，口說對阿里巴巴全球速賣通平台上非法及色情內容展開調查，實則想封殺其旗下公司在歐洲之業務，上週五阿里巴巴股價應聲下跌。

處於外資長期持續沽空的市場，股民應採取大跌時人棄我取，大反彈時敵進我退的應變戰術，方能在這複雜多變的境況中分一杯羹。

資深股評家 鄧建初

（作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。）