鄧聲興：中國聯通受惠央企估值重塑

國務院最近在發布會上表示將重點提高上市公司質量，進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核。通過應用市場化增持、回購等手段傳遞信心，加大現金分紅力度。

隨着5G網絡覆蓋日臻完善，集團投資重點由穩基礎的聯網通信業務轉向高增長的算網數智業務，2023年資本開支爲人民幣739億元，網絡投資顯現拐點。相信集團將持續圍繞「網絡強國、數字中國、智慧社會」建設，揚帆數字經濟新未來。股份阻力位6.4港元，支持位5.1港元。

意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)