鄧聲興：中國聯通受惠央企估值重塑
2024年03月21日 09:03
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國務院最近在發布會上表示將重點提高上市公司質量，進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核。通過應用市場化增持、回購等手段傳遞信心，加大現金分紅力度。
中國聯通(00762)作爲營運商央企龍頭，或將在未來的重塑央企估值體系過程中顯著受益。集團今年1月的營運數據已十分亮眼，5G套餐用戶累計約2.64億戶，較去年12月淨增420.4萬戶；1月「大聯接」用戶累計達10.02億戶，較去年12月淨增約1,332.1萬戶。物聯網終端連接累計約5.06億戶，按月淨增1,177.2萬戶；集團2023年營業收入穩步增長，達到3,726億元人民幣(下同)，同比提升5%；公司權益持有者應佔盈利達到187億元，同比增長11.8%，持續雙位數提升。淨資產收益率達到5.4%，實現近年最好水平。
隨着5G網絡覆蓋日臻完善，集團投資重點由穩基礎的聯網通信業務轉向高增長的算網數智業務，2023年資本開支爲人民幣739億元，網絡投資顯現拐點。相信集團將持續圍繞「網絡強國、數字中國、智慧社會」建設，揚帆數字經濟新未來。股份阻力位6.4港元，支持位5.1港元。
意博資本亞洲管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)