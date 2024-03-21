耀才許繹彬：長假前港股觀望味濃　結算前料缺乏方向

耀才證劵執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在本周全無方向可言，截至昨日，恒指高低波幅不足400點。從圖表顯示來看，10天20天及100天線均在16,600至16,680；由於港股又陷入膠着狀態，因而令成交又再回到不足1,000億的悶局，在低成交及無趨勢情況下，此刻要突破16,800點，談何容易？

港股與月初相比好像完全不同的原因，除有上述因素外，大型藍籌紛紛公布業績，亦令投資者轉趨審慎而令港股成交萎縮。昨日收市後，股王騰訊公布業績，儘管去年純利跌39%，但上季經調整純利增44%，勝市場預期，市場將關注其公司在遊戲業務亦有所增長，派息3.4元，總算有所交代。