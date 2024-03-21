耀才許繹彬：長假前港股觀望味濃 結算前料缺乏方向
2024年03月21日 09:28
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耀才證劵執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在本周全無方向可言，截至昨日，恒指高低波幅不足400點。從圖表顯示來看，10天20天及100天線均在16,600至16,680；由於港股又陷入膠着狀態，因而令成交又再回到不足1,000億的悶局，在低成交及無趨勢情況下，此刻要突破16,800點，談何容易？
港股突然轉靜有幾個原因，其一是觀望美國聯儲局議息的結果，但此因素可能非主要因素，因預期不會有減息的動作是眾所周知。另一原因可能是人民幣突然走弱，本周就算日本加息令外間認為資金可能從資本市場流出，但現階段對港股未能有任刺激。加上，上海A股在踏上3,000點之後，走勢亦顯得非常沉悶，波幅非常渺小，使港股亦跟隨一起「悶」。唯一值得慶幸的是，「北水」連續第25出現淨流入港股市場，是近16個月以來最長的淨流入。流入對象亦是所有投資者最熟識的騰訊(00700)，中海油(00883)，而較為冷門及可能已經被投資者遺忘的中國銀行(03988)，亦是近日流入對象。
港股與月初相比好像完全不同的原因，除有上述因素外，大型藍籌紛紛公布業績，亦令投資者轉趨審慎而令港股成交萎縮。昨日收市後，股王騰訊公布業績，儘管去年純利跌39%，但上季經調整純利增44%，勝市場預期，市場將關注其公司在遊戲業務亦有所增長，派息3.4元，總算有所交代。
接下來又到另一隻市場焦點美團(03690)亦會在本周五公布業績；曾是股民追捧現變成為眾矢之的內房股龍湖(00960)及物管碧桂園服務(06098)亦會在短期內公布業績，若有任何差池，均令大市有機會無風起浪；再者，道指與日股再度轉強，令原定可能轉炒內地A股及港股的步伐相對亦因而放慢；港股下星期除期指結算外，亦因為踏入復活節長假而只有四個交易日，如好友在農曆新年假後開始在15,000附近建立的好倉，穏陣起見，在復活長假前作出平倉，亦算是有利可圖；因此，預期港股在期指結算前走勢變得緩慢及缺乏方向，相信實屬正常，更可能會出現炒股不炒市的現象。