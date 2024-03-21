Circle K母企季度銷售下滑　受累消費者開支減

擁有Circle K連鎖店及油站的加拿大便利店巨頭Alimentation Couche-Tard季度業績未達到分析師預期，因為消費者削減可自由支配的開支。

截至2月4日的季度，該公司銷售下降2.2%，每股經調整盈利大幅下降至65美仙，遠低於分析師預期的84美仙。

行政總裁Brian Hannasch表示，Couche-Tard正應對近期的不利因素，尤其是在美國市場。該公司大部分收入來自燃料銷售，不過客流量下降。美國同店燃油銷量跌0.8%，歐洲及其他地區(加拿大除外)燃油銷量跌1.9%。

Stifel Financial分析師Martin Landry表示，該公司所有3個地理區域，每家商店的商品收入(例如食品和香煙)均出現下降，是十多年來首次。不過7-11的下滑情況更嚴重，顯示整個行業疲軟。

Couche-Tard季度收入為196億美元，共營運約16,700個站點，其中大部分位於美國和歐洲。該公司季內以38億美元從TotalEnergies完成對2,175個歐洲站點的收購，其中一半以上位於德國。