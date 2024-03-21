郭家耀：港股可望上試萬七關　騰訊績後挑戰300元

美國聯儲局一如市場預期維持息率不變，但重申維持今年減息三次的預測。隔晚美股三大指數創收市新高，港股周四(21日)亦跟隨高開219點。匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀認為，港股雖然經歷大升後整固，不過整體氣氛未轉壞。同時藍籌業績符合預期，對港股重上萬七關保持樂觀，支持位可以定於16,500點，上望17,500點。

議息會議後，美元及美債息回落，金價衝上2,200元美元水平。郭指出資源類股份的盈利很大程度上反映相關價格上落，近期相關資源價格表現亦理想，現階段亦可跟隨資金流留意相關股份。至於其他息口敏感股他則不太建議，因息口仍處於高水平，而且減息步伐緩慢，相關效益仍然需要時間顯現。