滙豐維持最優惠利率不變　專家：港按息料橫行一段時間

滙豐銀行宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前5.875厘的水平。滙豐對上一次於2023年7月28日調整最優惠利率，當時加息12.5點子。

中原按揭王美鳳指出，美息維持不變符預期，相信銀行將維持最優惠利率(P)不變，市場新造按息維持主要為4.125厘水平。儘管美國今年內將掉頭減息，本港最優惠利率P及按息仍較大機會先橫行一段時間，未必可即時跟隨美息掉頭回落，故此現時按息主要為4.125厘將會橫行一段時間，原因是剛過去加息周期本港最優惠利率P加幅大幅落後於美息，港P加息幅度少於美息達4.375厘，當美國減息，以港P現時水平未必有即時跟隨下調需要；其次是，現時反映銀行資金成本的港元拆息(3月20日之1個月拆息為4.6%)仍高於實際按息(現主要為4.125%)，資金成本仍高情況下，按息暫未有即時跟隨美息回落的條件。

王預期，當今年美息回落港元拆息料亦可逐步下跌，當港元拆息回落一定幅度，銀行將有機會因應資金成本及業務取態考慮減P又或下調樓按息率，屆時本港按息將可回落，預期本港按息在今年內回落至4%之下水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則相信，美國聯儲局現階段減息仍不合適，局方將繼續密切觀察市場、經濟狀況以及通脹走向，聯邦基金利率將於上半年維持高水平一段時間，而本港拆息（HIBOR）亦將繼續徘徊4厘半至5厘高水平一段時間，本港銀行普遍新造按揭息率將繼續維持於4.125厘水平。

對於聯儲局何時才開始減息，曹表示，美國整體通脹情況仍是呈反覆下降趨勢，相信美聯儲視乎未來數月通脹以及勞動力市場走勢，如情況可控，料最快於下半年開始進行首次減息，屆時HIBOR有機會先跟隨回落，並反覆回調至4厘水平。而本港銀行亦會視乎多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐，不排除於聯儲局減息後考慮先輕微下調最優惠利率（P）。息口見頂以及有望下半年減息，配合政府全面撤辣及放寬按揭措施，對現時正在復甦的樓按市場相對正面。