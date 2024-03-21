國泰2月客運量按年增長61%　貨運升3%

客運方面，國泰航空2月份載客180.11萬人次，較2023年同月增加61.6%。月內收入乘客千米數按年上升50.3%。乘客運載率下跌3.8個百分點至82.4%，而可用座位千米數則按年增加57.3%。在2024年首兩個月，載客人次較去年同期增加63.9%，可用座位千米上升60.6%，而收入乘客千米數則上升53.4%。

貨運方面，2月份運載10.7萬公噸貨物，較去年同月增加3%。月內貨物收入噸千米數按年增加3.8%，運載率下跌7.5個百分點至59.2%，而可用貨物噸千米數則按年增加16.9%。在2024年首兩個月，載貨量較去年同期增加11.4%，可用貨物噸千米數增加17.6%，而貨物收入噸千米數則上升7.5%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，預計未來市民出行需求於復活節假期前逐漸增長，特別是長途航線；隨着不同的會展在香港舉行，商務顧客來港的需求亦會持續強勁。此外，「個人遊」計劃近日擴展至西安及青島，將有助刺激未來一段時間，尤其是 5 月份勞動節假期的訪港旅遊需求。

她預料，隨着第一季即將結束，貨運需求將於3月下旬回升。儘管電子商貿繼續帶動香港的出口需求，亦會透過提供多元化的貨運解決方案，運載各類貨物，滿足付貨人的不同需要。