阿里巴巴前主席張勇出山　加盟晨壹基金任管理合夥人

張勇在新聞稿中表示，很高興和曉丹成為事業合夥人。希望透過晨壹這個充滿活力和創新精神的平台，聚焦技術發展和經濟轉型升級帶來的產業變革和價值鏈重塑的巨大機遇，立足中國、放眼全球，融合雙方在企業管理、產業運營和資本市場方面的能力和資源，打造面向未來併購投資的核心競爭力。

晨壹基金在新聞稿中，仍以張勇在阿里的綽號「逍遙子」介紹他，不過對於晨壹基金未來與阿里巴巴會否共同投資，則未有交代。

劉曉丹稱，很榮幸能與逍遙子合作，相信他的加入將進一步強化團隊的專業能力，擴大全局視野，加速組織升級迭代。他極其豐富的商業管理經驗和卓越的產業運營能力，將大大提升晨壹基金的價值創造能力，發掘並賦能那些引領行業發展的優秀整合者，助力提高行業整合效率。

根據領英平台，晨壹基金成立於2019年，員工人數約11至50人。此外，晨壹基金網站列出該行部分投資案例，涉及的公司包括比亞迪半導體、芯德半導體等企業。