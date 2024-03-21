傳許家印尖沙咀逾300呎「發迹屋」 　遭中信旗下公司釘契討債

報道指，許家印於1996年創業，之後開始涉足廣州房地產，賺到第一桶金，1999年來港以175萬元買入尖沙咀柯士甸道144號祥景樓中層單位，實用面積約375方呎，目前市值約500萬元。許家印曾以該單位為住址，申報註冊公司，該單位並是許家印餘下唯一以私人名義持有的物業。

報道指，釘契涉及恒大地產去年底公布的深圳國際仲裁院裁決。仲裁申請人為中信集團旗下的和信恒聚(深圳)，該公司於2016至2020年間，向恒大地產增資50億元人民幣，以取得恒大地產約1.6%股權，但恒大地產終止相關重組計劃，和信恒聚要求恒大履行增資協議下的回購承諾，及支付尚欠分紅、違約金及收益。

之後，深圳國際仲裁院裁定，中國恒大及許家印等成為被執行人，被執行總額約60億元人民幣。和信恒聚去年12月底到港興訟，尋求高院執行上述仲裁結果，並將許家印尖沙咀「發迹屋」釘契。該案被告為恒大集團旗下公司廣州凱隆置業及許家印，案件將於4月5日聆訊。