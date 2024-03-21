詹Sir分享驗樓「奇聞」　竟驚見非一般插座！

香港專業驗樓學會主辦「2023年度建造及裝修業優秀大獎頒獎禮」於周四(21日)舉行，除了總結過去一年新盤交樓質素，更頒發多個獎項。隨着近年人們更着重健康生活，故今年增設「五星級屋苑健身室」獎項，以讚揚發展商及管理公司「以人為本」的精神。

詹Sir更以不記名方式分享驗樓奇聞，當中包括「智慧型插蘇」，他指該插座安裝於喉管堆中，住户難以伸手入內；以及「叢林中的洗手盆」，住户或要跨過草叢，才能使用洗手盆。

隨着2023年本港復常，詹Sir指一手樓交樓質素及售後服務均有提升，並希望日後保持同樣水準，令香港樓宇質素再創高峰。

另一方面，詹Sir及其團隊去年也曾到訪加拿大、澳洲，也有到大灣區的佛山和中山等地方作驗樓評分，他也提醒在外地買地起屋，需要留意當地建築法例和標準。驗樓學會將會繼續將香港的驗樓標準推至香港人所及之處，為他們選購到心水的安樂窩。