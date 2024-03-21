日出康城SEASONS PLACE周六首推368伙　料今日收票破一萬

他指出，項目佔約六成為區內客，而內地客比例相信超過兩成。至於大手客亦不斷增加，有約60組客有意認購6伙。項目將於明日(22日)截止認購登記。

對於聯儲局維持息率不變，黃稱，預期年內將會減息3次，意味減息周期開始，有助減低市場憂慮。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝今日到場參 觀項目展銷廳及示範單位，他表示，樓盤配套設施充足，相信可吸引區內及區外用家，對首輪銷情有心信。而港鐵其他合作項目，當準備工作成熟後便會推出市場。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，將軍澳日出康城住宅需求殷切，SEASONS PLACE為今年首個大型鐵路上蓋新盤，預計周六銷情理想，不乏購入單位作長線收租。預計落成後實用呎租可達47元水平，租金回報約4厘。

此外，於周六至3月31日，經該行選購項目單位，入伙後首3個月內經美聯租出單位的首10名買家，將可獲贈價值約1萬元租務管理費優惠。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，該行為項目買家提供「置抵高成數H按優惠」，按揭成數高達9成，按息全期低至銀行同業拆息(Hibor)加1.3厘，上限低至最優惠利率(P)減2厘，即封頂息率低至4.125厘，現金回贈高達2%，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。