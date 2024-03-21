【業績一覽】陸控、中國建築國際、禪遊科技等
2024年03月21日 16:32
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●晶苑國際(02232)去年純利按年減少5.35%，至1.63億美元；宣派末期股息每股13港仙。
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●陸控(06623)去年純利挫89.8%，至86.99億元人民幣；不宣派年度股息，但派特別息每股1.21美元。
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●瑞安房地產(00272)去年純利按年減少10.59%，至8.1億元人民幣；宣派末期股息5.8港仙。
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●偉仕佳杰(00856)去年純利增加12.02%，至9.22億港元；派末期息25.7仙。
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●中國建築國際(03311)去年純增15.17%，至91.64億港元；宣派末期股息28.5仙。
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●ESR(01821)去年純利減少59.79%，至2.3億美元；派末期息12.5港仙。
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●SHANGHAI GROWTH(00770)去年虧損收窄至45.53萬美元；2022年則蝕97.05萬美元。不派息。
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●禪遊科技(02660)去年純利增6.62%至7.25億元人民幣；派末期股息每股0.23港元。
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●九興控股(01836)去年純利增19.51%，至1.41億美元；宣派末期股息每股61港仙。
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●復宏漢霖(02696)去年轉賺5.46億元人民幣(下同)；2022年則蝕6.95億元。不派息。
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●安莉芳控股(01388)去年虧損擴大至7,216.8萬港元；2022年則蝕5,123.9萬元。不派息。