調查︰富有港人年均旅行費達87萬　今年擬外遊8次

渣打香港早前進行一項2024年富裕港人旅遊調查，發現高資產淨值港人預算年均花超過87萬元去旅行，他們長途及短途旅行的平均預算開支分別為15萬元及7萬元。高資產淨值港人較著重旅遊質素，旅遊開支平均比其他受訪者高逾2倍，主要用以提升旅遊體驗，例如高級酒店住宿或到米芝蓮星級餐廳進餐。同時，受訪者預期今年平均外遊8次以上，較疫情前（2019年）7次及2023年6.7次的實際旅遊次數分別增加20%及24% 。

在旅遊地點選擇方面，以日本東京最受不同年齡層歡迎，其次是新加坡、曼谷及台灣。34%受訪者偏好一家大細的家庭旅遊，31%則喜愛獨自旅遊，其餘則為情侶及夫妻旅遊（24%）、與朋友旅遊（8%）及與雙親旅遊（3%）。

在95%愛賺飛行里數的受訪者中，64%表示透過信用卡日常消費及銀行產品賺取飛行里數，只有31%透過飛行賺取，旅行支出增加，里數獎賞亦自然更高。

除了享樂，港人亦十分重視啟航前的體驗。調查指出84%受訪者認為優先辦理登機手續及貴賓候機室對整體旅行體驗非常重要，其中36%極為重視航空公司的貴賓候機室，略高於快速安檢及出入境檢查（35%）、優先辦理登機手續及優先登機（33%）、機場接送（31%）及行李託運及送遞服務（28%）。

渣打香港個人、私人及中小企業銀行高端客群及策略聯盟主管林景怡表示﹐香港經濟持續復甦，在成功的業務策略下，渣打高端客群業務有強勁增長。去年該行增加了近10萬名渣打「優先理財」新客，按年增加超過一倍。為這群客戶追求更高層次的旅遊及理財體驗而設的渣打國泰Mastercard®發卡量亦顯著上升，當中優先理財客群的海外消費金額增長超過兩倍半。