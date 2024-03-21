長實：撤辣有好過冇　樓市目前值搏率高

他笑言，沒有水晶球預知未來，但影響香港樓市的壞消息似乎經已盡出和影響力消減，例如樓市辣招已不復存在，現時是要看利率幾時下降和下降的速度有多快；經濟亦有復甦迹象，飲食業和消費市場最近也看到增長。可以說，現在樓市向下的機會率比向上的機會率低。又認為不少人都覺得目前「值博率幾高」。

寫字樓買賣和租賃市道方面，他認為目前需求和供應帶來了負面影響。惟他未有透露中環長江中心二期租務情況，只表示該項目未來會為集團貢獻租金收益和資產升值的機會。

他否認集團近年在香港很少大型投資，指出過去兩年就買了8幅土地。無論買土地抑或補地價，「最緊要計數」，回報率是否與環球其他投資高，「如果係嘅話，我哋自然會做」，集團是不分地域去投資。又表示香港是自己的家，有感情，在香港投資至少地域上不用走到很遠的地方去。

他相信，整個投資界都是預期今年的物業發展盈利會比之前有差距。「如果我們在4、5年前地價高峯時買入很多地皮，長實今日的負債比率不可能是3%，更會是持有不少帳面值高於市價的項目。我認為今年是一份OK的業績。」

對於香港經濟，他坦言香港人近年「幾辛苦」，一浪接一浪地遇到像壓力測試一搬的逆境，包括2019年社會事件、2020年以後的新冠疫情，「跟住而家經濟似乎幾辛苦，怎樣應對要看香港政府，我看法是香港一定要保住國際金融中心地位」。因為全世界只得三數過真正國際金融中心，香港是其中一個並且由來已久，得來不易，「千祈唔好失去呢個地位」。