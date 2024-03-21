長實屯門項目獲批建12幢分層住宅　總樓面逾132萬呎

資料顯示，上述項目由長實於2022年10月透過政府土地招標投得，成交價46.01億港元，每方呎樓面地價約3,522元。

而集團於2022年招標投得的東涌第57區商業地，亦獲准興建1幢19層高的數據中心，以及1幢樓高27層的商業大樓，並設有1層地庫及3層平台，總樓面約1,261,354方呎。

期內亦有不少市區舊樓項目獲批建築圖則，其中，會德豐地產去年透過強制拍賣完成收購的西營盤朝光街21至24號、荔安里3及5號地盤，可建為1幢24層高的商住樓宇，設有1層低層地下樓層，總樓面約64,450方呎。