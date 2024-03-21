長實屯門項目獲批建12幢分層住宅 總樓面逾132萬呎
2024年03月21日 17:56
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屋宇署於1月共批出20份建築圖則，佔13項為住宅及商住發展，當中規模最大為長實集團(01113)旗下屯門青山公路─大欖段項目，可興建為12幢樓高16至21層住宅樓宇，部分座數設有一至兩層地庫，總樓面約1,321,271方呎。
資料顯示，上述項目由長實於2022年10月透過政府土地招標投得，成交價46.01億港元，每方呎樓面地價約3,522元。
此外，華懋集團亦有兩個項目獲批圖則，包括與港鐵公司(00066)合作的東涌牽引配電站物業發展項目，准建5幢樓高47層的分層住宅，基座設有5層平台，住宅樓面約925,365方呎，同時提供約118,014方呎商業面積。
而集團於2022年招標投得的東涌第57區商業地，亦獲准興建1幢19層高的數據中心，以及1幢樓高27層的商業大樓，並設有1層地庫及3層平台，總樓面約1,261,354方呎。
期內亦有不少市區舊樓項目獲批建築圖則，其中，會德豐地產去年透過強制拍賣完成收購的西營盤朝光街21至24號、荔安里3及5號地盤，可建為1幢24層高的商住樓宇，設有1層低層地下樓層，總樓面約64,450方呎。
嘉華國際(00173)天后英皇道31至33號項目，可重建為1幢樓高26層的商住樓宇，總樓面約39,643方呎。至於北角繼園街56至76號重建項目，也獲准於兩層地庫之上，發展為1幢樓高31層的分層住宅，總樓面約221,943方呎。