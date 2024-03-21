【業績一覽】衛龍美味、貓眼娛樂、中集車輛等
2024年03月21日 20:04
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●衛龍美味(09985)去年純利飆升4.81倍，8.8億元人民幣(下同)；宣派末期股息每股0.1元，及特別股息0.11元。
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●貓眼娛樂(01896)去年純利飆升7.65倍，至9.1億元人民幣；不派息。
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●弘陽服務(01971)去年少賺88.18%，至1,086.5萬元人民幣；不派息。
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●INTERRA ACQ-Z(07801)去年虧損收窄至5,817.45萬港元；2022年所錄虧損為1.39億元。不派息。
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●同方友友(01868)去年少賺45%，至2,682.1萬元人民幣；不派息。
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●建發國際集團(01908)去年純利增加2.04%，至50.34億元人民幣；派末期股息每股1.3港元。
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●綠城管理控股(09979)去年純年增加30.76%，至9.73億元人民幣(下同)；派末期股息每股0.4元及特別股息0.1元。
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●建發物業(02156)去年純利增加89.04%，至4.67億元人民幣；宣派末期股息每股0.16港元，及特別股息0.1港元。
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●中集車輛(01839)去年賺24.55億元，按年增長1.19倍，不派息。
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●華營建築(01582)去年賺7,188.7萬港元，按年跌0.3%，末期息每股1.8仙。
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●偉仕佳杰(00856)去年賺9.22億港元，按年增長12.02，末期息每股25.7港仙。
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●萬成集團股份(01451)去年賺1,628.2萬港元，按年增17.94%，派末期息每股3港仙及特別息每股3港仙。
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●盛業(06069)去年賺2.68億元人民幣，按年増2.26%，派息每股26.9港仙。