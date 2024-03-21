康城全新盤收票逾萬張 啟德跑道區項目撤辣後套現26億
2024年03月21日 21:02
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鐵路上蓋樓盤認購登記反應理想，位於將軍澳日出康城的全新盤，收票數字突破1萬張。同時，啟德跑道區餘貨盤於撤辣至今三周，售出逾200伙，短時間內套現逾26億元。
●日出康城SEASONS PLACE 6日累收逾1萬張入票
會德豐地產與港鐵公司(00066)的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，將於周六(23日)首輪將發售368伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目截至今晚7時已錄得10,500個認購登記，按明日首輪將以價單形式發售368伙計，超額認購逾27倍。
●何文田天鑄三房成交價7,177.6萬元
新鴻基地產(00016)旗下的何文田天鑄，周四(21日)招標售出6座3樓及4樓A室複式戶，實用面積2,215方呎，三房間隔，成交價7,177.6萬元，呎價約32,405元。
●啟德維港1號撤辣三周累沽202伙
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周四(21日)再錄3宗成交，自上月底撤辣至今，該盤累計已售出202伙，套現逾26.6億元。最新售出的單位包括1A座30樓E室，實用面積426方呎，兩房連開放式廚房間隔，成交價903.5萬元，呎價約21,209元。全盤開售至今則累沽902伙，總成交金額逾109.4億元。
●九龍灣泰峯次輪銷售截收6,700張入票
王新興集團發展的九龍灣泰峯將於周五(22日)展開次輪銷售，以價單形式發售132伙，同時招標推售50伙。集團董事總經理王惠貞表示，項目已於今日(21日)下午1時截止接受認購登記，共錄得6,700張入票。以價單形式推售伙數計，超額約49.8倍。
●旺角利奧坊．首隅首輪銷售截收750張入票
恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊．首隅，今日(21日)晚上7時已經截票。項目首輪銷售最終截收約750張入票，按明(22日)發售68伙計，暫錄超額認購約10倍。
●港島南岸Blue Coast鐵定下周對外開放示範單位
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，周四(21日) 公布部署下周開放示範單位予傳媒預覽。項目是日邀請3,000位代理到售樓處了解樓盤資料。長實營業部首席經理郭子威指，該盤於上周開始進行內地路演，初步市場反應不俗。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，該盤會所命名為BIOPHILIA REALM，連園林佔地約9萬方呎。
●赤柱ONE STANLEY月內以招標形式推售
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，早前已上載樓書，周四(21日)公布計劃月內以招標形式推售，並短期內開放現樓予意向人士預約參觀。同時，項目保留部分單位作長線投資。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣指，項目首階段將會主力推廣實用面積3,500方呎以下獨立屋，及實用面積逾1,800至逾2,500方呎四房，或特色單位。
●西南九龍維港滙III新示範單位曝光
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，周四(21日)對外開放全新連家具現樓示範單位，為維港滙III第1A座15樓B室，實用面積1,001方呎，採三房連套房及多功能房連洗手間間隔。維港滙系列項目撤辣至今累積錄得85宗成交，套現逾16.7億元。
●旺角洗衣街Elize Park累沽28伙
樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，由開售至今(21日)已累售28伙，佔全盤52伙逾五成，套現逾2億元。中原地產奧運站區域營業經理鐘劍文表示，昨日促成一宗中高層單位的成交，實用面積243方呎，屬一房間隔，成交價695萬元，呎價約28,601元創項目新高。
●洪水橋滙都I3月累售89伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周四(21日)暫沽3伙，本月累計已錄得約89宗成交，吸金逾4.3億元。新近錄得的成交包括第3座9樓B10室，實用面積340方呎， 一房間隔，設開放式廚房，以391.67萬元售出，呎價約11,520元。
●啟德天瀧四房4,688萬元沽
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周四(21日)招標售出四房單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述單位為第8座16樓B室。實用面積1,298方呎，成交價4,688萬元，呎價約36,117元。項目開售至今累售37伙，套現近17億元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期增17%回贈
發展商透過增加回贈的方式吸引買家。新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周四(21日)修訂4張價單，增設4項現金回贈，指定10個單位最多可額外獲得17%現金回贈。
●內地客斥資3,482萬元購入何文田128 WATERLOO三房
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周四(21日)售出17樓D室，實用面積842方呎，採三房一套連儲物室間隔，成交價3,482萬元，呎價約41,355元，呎價創項目標準戶新高。據了解，買家為內地客，因鍾情項目地段，適逢政府撤辣，決定購入上述單位自住。