康城全新盤收票逾萬張　啟德跑道區項目撤辣後套現26億

鐵路上蓋樓盤認購登記反應理想，位於將軍澳日出康城的全新盤，收票數字突破1萬張。同時，啟德跑道區餘貨盤於撤辣至今三周，售出逾200伙，短時間內套現逾26億元。

●日出康城SEASONS PLACE 6日累收逾1萬張入票

●何文田天鑄三房成交價7,177.6萬元

●啟德維港1號撤辣三周累沽202伙

●九龍灣泰峯次輪銷售截收6,700張入票

王新興集團發展的九龍灣泰峯將於周五(22日)展開次輪銷售，以價單形式發售132伙，同時招標推售50伙。集團董事總經理王惠貞表示，項目已於今日(21日)下午1時截止接受認購登記，共錄得6,700張入票。以價單形式推售伙數計，超額約49.8倍。

●旺角利奧坊．首隅首輪銷售截收750張入票

●港島南岸Blue Coast鐵定下周對外開放示範單位

●赤柱ONE STANLEY月內以招標形式推售

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，早前已上載樓書，周四(21日)公布計劃月內以招標形式推售，並短期內開放現樓予意向人士預約參觀。同時，項目保留部分單位作長線投資。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣指，項目首階段將會主力推廣實用面積3,500方呎以下獨立屋，及實用面積逾1,800至逾2,500方呎四房，或特色單位。

●西南九龍維港滙III新示範單位曝光

●旺角洗衣街Elize Park累沽28伙

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，由開售至今(21日)已累售28伙，佔全盤52伙逾五成，套現逾2億元。中原地產奧運站區域營業經理鐘劍文表示，昨日促成一宗中高層單位的成交，實用面積243方呎，屬一房間隔，成交價695萬元，呎價約28,601元創項目新高。

●洪水橋滙都I3月累售89伙

●啟德天瀧四房4,688萬元沽

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期增17%回贈

●內地客斥資3,482萬元購入何文田128 WATERLOO三房