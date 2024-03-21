康城LP6海景兩房劈價112萬沽　逾5年半帳蝕40萬

將軍澳日出康城再有損手買賣，區內LP6一個海景兩房單位，劈價112萬元後，以688萬元售出，原業主持貨逾5年半帳面虧蝕39.6萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李偉寧表示，柴灣杏花邨9座中層5室，實用面積約471方呎，兩房間隔，享園景，最新以590萬元放盤，議價後以570萬元成交，呎價約12,102元，新買家為同區用家。

●中原袁廣達指，鰂魚涌康怡花園3月暫錄約6宗買賣，該盤C座中層15室，實用面積約526方呎，兩房間隔，以650萬元連租約成交，呎價約12,357元，新買家為投資客，料享2.9厘租金回報。

●中原胡煥燁稱，西半山干德道駿豪閣中層D室，實用面積約682方呎，套三房間隔，望市景，以1,116萬元成交，呎價約16,363元，原業主於2002年以345萬元購入，持貨約12年帳面獲利771萬元。

●美聯蘇玉燕指，香港仔中心U座高層1室，實用面積約721方呎，原業主叫價約1,090萬元，同區換樓客議價後以1,019萬元成交，呎價約14,133元。

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九龍區

●利嘉閣余美寶稱，紅磡維港．星岸2座低層B室，實用面積約1,088方呎，套三房連儲物室間隔，叫價2,300萬元，經雙方議價後，最終以2,060萬元購入自住，呎價約18,934元。

●中原黃家全表示，奧運站帝柏海灣1座高層B室，實用面積約1,025方呎，套三房間隔，另設工人套房及儲物房，以2,200萬元易手，呎價約21,463元。

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新界區

●利嘉閣何億儂表示，青衣灝景灣1座中層C室，實用面積約537方呎，兩房間隔，望內園景，新買家因撤辣減省入市成本，計劃再次置業，以706.3萬元購入上址，呎價約13,153元。

●美聯姚偉明指，荃灣爵悅庭東爵軒高層A室銀主盤，實用面積約464方呎，兩房設計，新買家為區內用家購入自用，見開價低於市價，故以601萬元承接單位，呎價約12,953元。

●晉誠地產李德鴻表示，深井碧堤半島6座中高層F室，實用面積約524方呎，兩房望山景，開價580萬元，同區客議價後以563萬元連租約承接，呎價約10,744元。以現有租約月租1.52萬元計算，新買家可享約3.2厘租金回報。

●天置物業李俊麒表示，元朗紫翠花園9座6樓A室，實用面積約710方呎，三房間隔，叫價約620萬元，減價後以563.8萬元連車位售出，呎價約7,941元。單位銀行估價約618萬元，是次售價較估價低約8.8%。

●祥益陳秀春表示，屯門居屋兆畦苑B座低層9室，實用面積約374方呎，一房間隔，首置客見屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，原業主增加議幅，積減價達25萬元，已補價自由市場以295萬元購入，呎價約7,888元。

●中原伍耀祖稱，天水圍栢慧豪園8座中層G室，實用面積約502方呎，兩房間隔，以488萬元沽出，呎價約9,721元，原業主於2014年3月以319萬元買入，轉手帳面獲利169萬元。

●利嘉閣朱子華指，元朗朗晴居6座低層H室，實用面積約580方呎，兩房間隔，望內園景，新買家為租客，見樓市開始轉旺，為免愈遲買愈貴，即與業主洽商議價，最終以510萬元買入，呎價約8,793元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水3月暫錄約112宗二手買賣，粉嶺居屋嘉盛苑A座中層7室，實用面積約435方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約260萬元，最終以240萬元易手，呎價約5,517元。

●世紀21奇豐陳偉康稱，嶺碧湖花園3座高層C室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望山景，放盤3星期，叫價468萬元，獲同區分支家庭洽購，以443萬元成交，減幅約5%，呎價約10,045元。

●中原梁建禮表示，大埔白石角逸瓏灣II高座9座低層連花園戶，實用面積約619方呎，兩房連儲物房間隔，叫價約1,000萬元，以928萬元沽出，呎價約14,992元，原業主於2020年以940萬元購入，持貨約4年帳面輕微蝕讓約12萬元。

●中原李嘉龍稱，大埔新興花園1座高層J室，實用面積約592方呎，三房間隔，開價約660萬元，議價後以628萬元沽出，呎價約10,608元，原業主持貨約6年，帳面蝕讓約30萬元離場。

●中原黎宗文表示，沙田溱岸8號5座中層B室，實用面積約936方呎，套三房及工人套房間隔，去年7月開價約1,880萬元，日前議價後以1,638萬元易手，呎價約17,500元，累減約242萬元，新買家為用家。

●中原黎宗文指，沙田第一城3月暫錄約40宗二手買賣，屋苑19座中層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，開價約620萬元，議價後以600萬元易手，呎價約13,304元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山銀湖‧天峰7座高層H室，實用面積約1,474方呎，四房雙套房連儲物室間隔，望海景，連天台約988方呎，單位放盤兩年，叫價2,200萬元，調整至2,100萬元，呎價約14,247元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山3月暫錄約74宗二手買賣，銀湖．天峰3座高層E室，實用面積約563方呎，兩房間隔，開價約850萬元，日前議價後以814萬元易手，呎價約14,458元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢南圍村單號村屋，四房雙套房間隔，望樓景，開價968萬元，累減60萬元，以908萬元成交。

●中原柯勇表示，將軍澳維景灣畔17座中層F室，實用面積約550方呎，兩房間隔，享內園向海景，最新以872萬元易手，呎價約15,855元。

●中原何文俊稱，將軍澳日出康城LP6第3座中層C室，實用面積約425方呎，兩房間隔，享海景，最初開價800萬元，降價112萬元或約14%，以688萬元易手，呎價約16,188元，原業主持貨逾5年半，帳面需蝕讓39.6萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳廣明苑E座中層16室，實用面積約639方呎，三房間隔，放盤兩星期，減價3萬元，未補價第二市場以482萬元沽出，呎價約7,543元。

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