【業績一覽】中廣核礦業、中石化冠德、中國電力等

2024年03月21日 22:34
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    ●中廣核礦業(01164)去年賺4.97億港元，按年跌3.45%，不派息。
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    ●嘉士利集團(01285)去年賺6,391.8萬元人民幣，按年跌1.09%，末期息每股0.1港元。
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    ●興發鋁業(00098)去年多賺75.7%至約8.04億元人民幣，末期息每股0.64港元。
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    ●富通科技(00465)去年蝕8,329.9萬元人民幣，較2022年度蝕7,555萬元人民幣有所擴大，不派息。
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    ●赤子城科技(09911)去年賺5.12億元人民幣，按年增加2.94倍，不派息。
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    ●昇能集團(02459)去年蝕1,547.6萬美元，較2022年度賺749.6萬美元轉盈為虧，不派息。
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    ●上美股份(02145)去年賺4.61憶元人民幣，按年增長2.13倍，末期息每股0.75元人民幣。
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    ●新礦資源(01231)去年賺237.3萬美元，較2022年度蝕213.6萬美元轉虧為盈，不派息。
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    ●歐康維視生物(01477)去年蝕3.79億元人民幣，較2022年度蝕4.02億元人民幣有所擴大，不派息。
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    ●久泰邦達能源(02798)去年賺5.04億元人民幣，按年跌32.22%，末期息每股5港仙。
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    ●金力集團(03919)去年蝕1,091.9萬港元，較2022年度蝕2,279萬元有所收窄，不派息。
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    ●智雲健康(09955)去年蝕3.23億元人民幣，較2022年度蝕16.88億元人民幣有所收窄，不派息。
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    ●中石化冠德(00934)去年賺12.98億港元，按年增長1.98倍，末期息每股15仙。
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    ●歸創通橋(02190)去年蝕7,873萬元人民幣，較2022年度蝕1.13億元人民幣有所收窄，不派息。
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    ●北京北辰(00588)去年賺1.4億元人民幣，較2022年度蝕14.71億元轉虧為盈，末期息每股0.2元人民幣。
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    ●永泰地產(00369)去年蝕8.9億港元，較2022年度蝕5.4億元有所擴大，末期息每股8仙。
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    ●新鴻基公司(00086)去年蝕4.71億港元，較2022年度蝕15.34億元有所收窄，派第二次中期息每股14仙，按年持平。
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    ●中國電力(02380)去年賺26.6億元人民幣，按年升7.23%；末期息每股0.132元人民幣。