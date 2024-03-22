東方日報B2：長實：港樓壞消息盡出

他解釋，整個投資界都預期，集團物業發展盈利會比之前低，但穩健投資和審慎理財帶來了好處，「如果我們在4、5年前地價高峰時買入很多地皮，現今的負債比率不可能只得3%，更會是持有不少帳面值高於市價的項目」。於年終結算日，長實銀行結存及定期存款為425億元，淨負債為124億元。負債淨額與總資本淨額比率約為3%。

他否認近年公司鮮有本地大型投資之說，並指出在過去3年共買了8幅土地，包括啟德、元朗、屯門及九龍城衙前圍村項目等；又謂無論買地或補地價，「最緊要計數」，回報率是否較環球其他投資高，「如果係嘅話，我哋自然會做」，因香港是家，有感情。

分部方面，去年長實主營的物業銷售和租賃收入，雖然不及英國酒館業務，但地產業始終毛利較高。物業銷售總收入在去年為131.53億元，按年減少48.93%，主因過去數年之審慎土儲政策；經分配營運成本的收益貢獻為44.75億元，按年少56.71%。期內物業租務收入稍增1.12%至59.09億元，收益貢獻46.35億元。業績報告內指出，縱使零售市道改善，商場租賃市場逐漸好轉，但整體營商環境仍然受壓，寫字樓租賃需求持續放緩。

對於樓市，李澤鉅表示，影響香港樓市的壞消息似乎經已盡出和影響力消減，撤辣雖遲但總比不撤辣好，實體經濟亦有復甦迹象，未來要看利率下降的時間和速度，現在樓市向下的機會率比向上的機會率低，不少人都會覺得目前「值博率幾高」，惟寫字樓市道卻因供求不均衡帶來了負面影響。他未有透露中環長江集團中心二期租務情況，只表示該項目未來會為集團貢獻租金收益和資產升值的機會。

至於長實收入最多的則是基建及實用資產業務，以及英式酒館業務，去年收入分別為235.2億元和232.17億元，分別上升2.75%和升10.87%，收益貢獻分別為77.73億元和9.97億元。酒館毛利低，業績報告內解釋，是由於英國勞工成本、能源及食品價格高企引發通脹壓力，削弱消費者信心與消費力，以及銷售利潤。