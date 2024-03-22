陳鳳珠：美股升勢分度集中　存隱憂

美國的「科技七雄」分別為亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)、Alphabet、微軟、Meta、特斯拉(Tesla)和英偉達，7家企業的總市值超過13萬億美元，高過不少國家股市的總市值。部分科技七雄的股價不斷上升，推動美股持續創新高，而相關企業於指數的權重較高，一旦股價出現調整，或會顯著拖低美股表現。

科技七雄推動今輪升浪

去年美股基本上由「科技七雄」股價所推動，其中英偉達股價累升2.4倍、Meta漲1.9倍、特斯拉升一倍、Apple則升48%。踏入今年，英偉達、Meta、亞馬遜及微軟延續升勢，Apple及特斯拉則反覆向下，顯示今年繼續以人工智能(AI)及半導體繼續受投資者青睞。

早前「科技七雄」均已公布業績，英偉達於2024財年收入按年增加1.3倍至609億美元，集團預計2025財年首季收入將達到240億美元。Meta上季盈利按年增長兩倍至140.2億美元，收入按年增加25%至401.1億美元，並首次派息，同時計劃未來每季派息，集團預料今季收入介乎345億至370億美元。

亞馬遜去年第四季收入受惠於雲業務及旺季網上消費增長而按年上升14%至1,700億美元，純利按年大幅增長37倍至106.24億美元，集團預計首季收入將按年增加8%至13%，達到1,380億至1,430億美元。微軟本財年第二季收入按年升18%至620.2億美元，再創新高，純利按年增加33%至218.7億美元。微軟已從談論AI轉向大規模應用，在每一個技術層面上應用AI，並取得新客戶。

估值偏高 投資風險增

至於今年兩隻表現相對較弱的股份，Apple的2024財年第一季營收按年增加2%至1,196億美元，扭轉連續4個季度的收入下跌，惟大中華區銷售收入按年下降13%至208.2億美元。特斯拉去年第四季經調整純利按年下跌39%至25億美元，期內交付量超過48萬輛，全年交付量按年增加38%至逾180萬輛，創紀錄新高。但集團已預警今年銷量增長將會顯著放慢，主要因為集團準備生產新一代電動車。

由此可見，互聯網及AI的發展前景仍然較為樂觀。不過，要留意市場始擔心科網泡沫的形成。雖然預計短期內繼續有資金追捧，惟要小心估值高的風險。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股票)