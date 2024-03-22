富途陸秉鈞：想搵加密幣或虛擬資產ETF投資機會？專家教你！

在2024年1月11日，美國證券交易委員會（SEC）開創性地批准了首批美國虛擬資產交易所交易基金（ETF），共11支ETF在次日盛大登陸市場，引發了廣泛的市場矚目和討論。隨着這一歷史性的舉措，眾多香港投資者紛紛尋求能夠參與交易比特幣ETF的經紀商，以便搭上這波創新資產的快車。然而，令人遺憾的是，由於現行的監管規定，大多數券商仍然只對專業投資者和機構開放虛擬資產ETF的交易權限。

這一局限意味雖然比特幣和其他虛擬資產ETF在今年以來的市場表現亮眼，吸引了大量的投資者注意並激起了他們參與的熱情。但許多普通投資者卻因為監管的門檻而無法直接參與投資，面對這種局面，只能望洋興歎。然而部分行家和醒目的投資者卻已經將目光投至加密貨幣交易所，通過交易交易所的股票而從中獲利，賺取加密貨幣熱點紅利。

Coinbase作為當前美國規模最大的加密貨幣交易平台，無疑成為了市場的焦點。自2023年10月以來的過去半年，該公司股價從70.42美元飆升至271.65美元，實現了令人矚目的385.75%的驚人增長。

宏觀市場和政策層面的動態表明，Coinbase股價飆升主要源於虛擬資產波動性的加劇，這為投資者提供了進場的絕佳機會，並且朝向低買高賣的策略邁進以期獲得收益。在2023年第四季度，Coinbase的交易量相比前一季度大幅攀升，而其活躍交易用戶的數量也呈現出穩健的增長。進一步地，虛擬資產ETF的批准極大增強了市場對加密貨幣的信心，這同時也為加密貨幣交易所的股價注入了新的活力。

從營收角度來看，Coinbase在2023年第4季度實現了由虧轉盈，標誌住公司兩年来首次盈利。2023年，Coinbase的收入來源經歷了重大轉型，由一度以交易費用為主導（2022年度佔比73.77%）轉變為訂閱與服務費用成為收入主力（2023年度佔比45.26%），這一變化不僅顯示了Coinbase收入來源的多元化，也暗示公司未來營收的潛在穩定性。

然而，對於是否應該購買Coinbase股票，其实目前未必是最好的時機。Coinbase的股價與比特幣等主要加密貨幣價格，有一定的關聯性。近期比特幣的價格回調也導致Coinbase股價出現波動，預計這種波動可能會持續約一個月。但波動過後，Coinbase有望再創新高。此外，未來以太幣ETF具有較大獲批的可能，一旦以太幣ETF與比特幣ETF一樣上市，到時，市場很大概率又將有一波虛擬貨幣、交易所齊升的場面。因此，建議投資者可在股價波動期間尋找合適的低點進場，長期持有，在震盪期結束後，在適當的高點進行賣出，從而獲取收益。