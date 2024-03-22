港交所：主動型ETF魅力何在？

主動型ETF（交易所買賣基金）近年廣受歡迎，既可助分散資產配置，亦結合了ETF的低成本優勢及跑贏大市的潛力。

自香港交易所於2019年6月迎來首隻主動型ETF上市以來，至今，在港上市的主動型ETF數目已增至25隻，總市值達到101億元（截至2024年2月底），反映市場對主動型ETF作為靈活、具成本效益的投資選擇之需求正持續增加。到底主動型ETF魅力何在？下文將探討此類產品的特性，以及比較其與互惠基金的主要差異。

主動調整組合 涵蓋更多元範疇

主動型ETF是一種在證券交易所買賣的投資基金，交易方法與股票相同。相比追蹤指數的被動型ETF，主動型ETF由基金經理管理、選股及調整投資組合，涵蓋指數以外更廣闊多元的投資機遇，以滿足投資者不同的需求及偏好；而基金經理的主要目標，是超越基準或實現特定的投資目標。

所謂廣闊及多元化的投資機遇，包括近年獲市場青睞的主題式ETF，主力投資於科技、醫療保健、可持續發展或新興市場等特定主題或趨勢。固定收益ETF是另一廣受歡迎的選擇，因該等ETF較持有個別債券更具優勢，例如流動性較高、擁有高透明度，以及交易成本普遍較低。

此外，主動型ETF可讓個人投資者較便捷地投資於複雜的策略，例如近期於香港新推出的備兌認購期權ETF，涉及購買資產及沽出以該資產為標的的期權，若透過主動型ETF來操作，投資者可更輕易地掌握相關策略。

多方面較互惠基金具優勢

坊間常用互惠基金與主動型ETF進行比較，因為兩者均以跑贏大市為目標。不過，投資者應注意兩者間存在主要差異，例如在交易及定價方面，主動型ETF於證券交易所買賣，價格於交易日內根據市場供求情況而波動；互惠基金則須經基金公司直接或經分銷商間接購入，其價格於交易日結束時按資產淨值每日計算一次。

主動型ETF與互惠基金的另一主要分別為費用。主動型ETF的開支比率一般較互惠基金為低，設有的投資門檻亦較低。就透明度而言，由於主動型ETF較互惠基金更頻繁地披露其投資組合的持倉及表現，故一般被視為更具透明度。於香港上市的主動型ETF均每日披露投資組合，具有高透明度。

然而，市場上也有以不同方式運作的「半透明」及「非透明」主動型ETF — 此類ETF毋須每日公開披露其投資組合。

總括而言，主動型ETF給予投資者更多選擇，與互惠基金比較，這類ETF的成本及最低投資額相對較低，為投資者提供投資多元策略及資產類別的方便渠道。歡迎瀏覽香港交易所網站以了解更多：www.hkex.com.hk/ETP

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁(Brian Roberts)