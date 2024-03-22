AI教父警告：10年內恐出現自主殺人機械人武器

被譽為「AI教父」的多倫多大學名譽教授Geoffrey Hinton接受外媒訪問時警告，10年內將出現自主殺死人類的機械人武器。

報道指，Hinton認為AI未來將操控人類。他指，如果給AI設定目標，作為解決對策，它可能會找出對人類不利的方法。例如，假設向AI下達遏制氣候變化的指令，AI會意識到為了達到目的，而有必要將人類清除，他擔心真的會付諸實施的風險。

他指，今後還可能會出現不同的AI互相競爭的局面，例如，如果AI之間發生數據中心等資源的爭奪，這將是一個像生物體一樣推動進化的過程，面對透過競爭變得更聰明的AI，人類將落在後面。

Hinton表示，雖然很多人主張，要防止AI失控，只要關掉電源開關就可以，但超越人類智慧的AI，可以用語言操縱人們，或許會試圖說服人們不要關掉開關。

他提到，現在的對話式AI，以人類大腦1%的規模而擁有數千倍知識，大語言模型與人腦相比能夠更有效率地學習。

Hinton認為，未來10年內將出現自主殺死人類的機械人武器。他指，在第一次世界大戰中造成悲劇的化學武器，被後來的國際協議所禁止，機械人武器或許遲早也會被限制。不過，這可能要等到真正在戰場上被使用、人類認識到會帶來多麼悲慘的結局後才能實現。