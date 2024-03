再有盛事！首屆世界合一論壇下周舉行　料吸逾500政商參加

香港再有盛事!專注可持續研究及教育的香港可持續科技學院(Institute of Sustainability and Technology)夥拍世界經濟論壇(World Economic Forum)的善資助力地球行動(Giving to Amplify Earth Action, GAEA),周一(25日)在港舉行首屆「世界合一論壇(One Earth Summit)」,約有100位講者,包括氣候特使、政府代表、國際機構和多邊開發銀行負責人、綠色金融專家、青年領袖和企業家、學術界代表、機構投資者及慈善家等,預期吸引超過500名政商及企業高管參加。

根據論壇議程,講者包括新加坡淡馬錫基金會首席執行官黃文雄、美國洛克菲勒基金會亞洲區副主席迪帕莉‧卡娜(Deepali Khanna)、沙特阿美能源與經濟分析副總裁Musaab AlMulla、全球未來研究所創辦人錢德蘭‧奈爾(Chandran Nair)等多位海外專家。

論壇以「地球十字路口 — 投資創新,迎接可持續未來」為主題,借助香港的亞太區金融和創新中心優勢,發展政、商及慈善機構相互合作的生態圈,推動可持續發展進程。