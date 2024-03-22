康城SEASONS PLACE已收票逾1.1萬張　超購近29倍

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠指，旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，截至周五(22日)下午約3時，已接獲逾1.1萬張入票，按明日首輪發售368伙計，已錄超額認購逾28.8倍，首輪銷售於是日下午4時截票。

為配合項目銷售部署，中原地產為項目買家送出復活節置業大禮。該行將軍澳區高級資深營業董事譚桂貞表示，由明日起至4月1日，經該行購入上述項目的一房戶，並於入伙後經由該行租出，首10名買家將可獲得由中原測量師行提供一年免費租務管理服務，每份價值約1萬港元，優惠總值約10萬港元。她指，參考康城區一房平均呎租介乎40至50元，而明天可供發售的115伙一房戶，折實售價全數低於500萬元，料回報可達3.5厘。

同時，中原按揭董事總經理王美鳳表示，最新推出的「SEASONS PLACE置優越按揭優惠」，按揭成數達九成，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，封頂息率低至最優惠利率(P)減2厘，目前實際按息低至4.125厘，並提供2%現金回贈，按揭年期最長30年，兼享有按揭存款相連之高存息戶口。