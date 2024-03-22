【業績一覽】德琪醫藥、極兔速遞、香格里拉亞洲等
2024年03月22日 16:32
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●龍記集團(00255)去年轉蝕1.12億港元；2022年則賺2,167萬元。宣派末期股息5仙。
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●德琪醫藥(06996)去年虧損收窄至5.81億元人民幣(下同)；2022年則蝕6.01元。不派任何股息。
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●陽光油砂(02012)去年虧損收窄至1,933萬加元；2022年則蝕6,540.3萬加元。不派息。
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●碩奧國際(02336)去年虧損擴大至1,131.3萬港元；2022年則蝕981.3萬元。不派息。
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●極兔速遞(01519)去年轉蝕11億美元；2022年則賺16.56億美元。不派息。
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●香格里拉（亞洲）(00069)去年轉賺1.84億美元；2022年則錄虧損1.58億美元。宣派末期股息15港仙。
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●興利（香港）控股(00396)去年虧損收窄至1,145.6萬港元；2022年則蝕2,679.6萬元。不派息。
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●祖龍娛樂(09990)去年虧損收窄至3.15億元人民幣(下同)；2022年則蝕7.68億元。不派息
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●百得利控股(06909)去年純利減少66.87%，至5,681.3萬元人民幣(下同)；派末期股息每股3分。
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●魯商服務(02376)去年純利減少48.7%至3,943.2萬元人民幣；不派息。