美團上季經調整純利近44億人幣　按年增長4倍

從業務分項數據來看，核心本地商業收入於上季按年增長26.8%至551億元，經營溢利按年增長11.1%至80億元，第四季度經營利潤率為14.5%。美團表示，2023年是公司的餐飲外賣業務成立十周年，依靠過去十年以來的持續創新和成長，餐飲外賣業務在2023年進一步鞏固其市場領先地位及核心競爭力。

回顧去年，餐飲外賣的年度交易用戶持續增長，中高頻用戶及其購買頻次穩步提升；餐飲外賣30分鐘內送達已成為一種新的生活方式。

至於新業務收入於上季按年增長11.5%至186億元。該分部經營虧損同比收窄24.1%至48億元。去年，由於社區電商的市場規模同比基本持平，美團優選的增長速度放緩。儘管美團優選在2023年的效率有所改善，但虧損金額和虧損率依然顯著，主要原因包括規模增長低於預期，導致難以大幅降低件均履約成本；及激烈的競爭使得提高商品加價率和降低補貼的難度加大。